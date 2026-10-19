[VIDEO] Violento robo a una enfermera a plena luz del día en el barrio Del Bono: fue a controlar a un paciente y le llevaron la moto de un empujón

La enfermera Myriam Sagua (57) fue víctima de un violento robo el sábado 17 de octubre, alrededor de las 14.30, en una casa del barrio Del Bono. Había ido a atender a un paciente con internación domiciliaria cuando delincuentes en moto le sacaron su moto 110cc.
Un video de una cámara de seguridad registró el momento. En las imágenes se ve cómo los delincuentes llegan a bordo de una moto negra. Uno de ellos se baja y la empuja con brutal violencia. La mujer cae y se golpea contra el suelo, aunque el impacto podría haber sido contra la pared de la casa, lo que habría agravado las consecuencias.
Mientras ella intenta reincorporarse del golpe, los delincuentes se llevan el rodado en cuestión de segundos.
Sagua radicó la denuncia en la Comisaría 4ta. Además del robo de la moto, advirtió movimientos en una tarjeta que había dejado en la gaveta del rodado, por lo que sospecha que los ladrones la usaron.