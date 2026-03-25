Violento asalto y a plena luz del día en Rawson: le robaron la bicicleta y el celular a un joven trabajador

Un joven identificado como Jorge Monla fue víctima de un violento asalto en Rawson, donde dos delincuentes armados lo interceptaron y le sustrajeron su bicicleta y su teléfono celular, elementos fundamentales para su vida cotidiana. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 de este miércoles en una zona transitada.
Precisamente el asalto ocurrió en la intersección de calle Beruti y Conector Sur, entre los barrios Cerramista y Lote Hogar 5. Según trascendió, los asaltantes -dos sujetos, uno de ellos vestido de azul- lo sorprendieron y, bajo amenazas con dos armas de fuego, lo obligaron a entregar sus pertenencias.
El joven lamentó el robo de su bicicleta, su único medio de transporte y su herramienta de trabajo. El joven realiza una pasantía vinculada a la facultad, con ingresos limitados, y utilizaba el rodado diariamente para trasladarse hasta el Centro Cívico.
Familiares y allegados señalaron que el vehículo había sido adquirido con mucho esfuerzo, producto de su trabajo. Tras el hecho, se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita recuperar los elementos sustraídos o dar con los responsables. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 2646603324.