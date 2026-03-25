Violento asalto y a plena luz del día en Rawson: le robaron la bicicleta y el celular a un joven trabajador

El violento asalto ocurrió en una transitada zona. La víctima fue abordada por dos delincuentes armados.

Violento asalto en Rawson: le robaron la bicicleta y el celular a un joven en plena calle.

Un joven identificado como Jorge Monla fue víctima de un violento asalto en Rawson, donde dos delincuentes armados lo interceptaron y le sustrajeron su bicicleta y su teléfono celular, elementos fundamentales para su vida cotidiana. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 de este miércoles en una zona transitada.

Precisamente el asalto ocurrió en la intersección de calle Beruti y Conector Sur, entre los barrios Cerramista y Lote Hogar 5. Según trascendió, los asaltantes -dos sujetos, uno de ellos vestido de azul- lo sorprendieron y, bajo amenazas con dos armas de fuego, lo obligaron a entregar sus pertenencias.

El joven lamentó el robo de su bicicleta, su único medio de transporte y su herramienta de trabajo. El joven realiza una pasantía vinculada a la facultad, con ingresos limitados, y utilizaba el rodado diariamente para trasladarse hasta el Centro Cívico.