Ya tiene fecha el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

El 24 de marzo comenzará el juicio contra Agostina Páez , la abogada argentina de 29 años acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un boliche en Ipanema, Rio de Janeiro. Desde hace dos meses, la joven permanece en Brasil con arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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Según explicó a Clarín su abogada Carla Junqueira, ese día se realizará la audiencia de instrucción y juzgamiento, una instancia que marca el inicio del juicio.

El caso contra Paéz arrancó cuando se viralizó un video en el que la argentina realiza gestos propios de los primates y les grita "Monos. Uh, uh, uh" a los empleados del bar. A partir de esas imágenes se abrió una causa penal por injuria racial , una figura que sanciona actos discriminatorios en Brasil.

Según explicó Agostina, su reacción se debió a que junto a su grupo de amigas fueron estafadas ya que les reclamaron consumos que ya habían pagado y que a su vez algunos empleados le realizaron gestos obscenos . La última semana, Paéz publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram en el que se muestra arrepentida de lo que hizo y pide disculpas.

También se conoció un audio en el que la joven pidió disculpas públicamente. En ese mensaje señaló: “He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”.

La audiencia del 24 de marzo será clave para el futuro de la abogada santiagueña. “Primero habla la acusación, después la querella y por último la defensa. Y Agustina no está obligada a declarar, no está obligada a responder las preguntas”, afirmó Junqueira sobre aquel día.

Además, explicó que en Brasil hay una figura parecida al juicio abreviado en Argentina, es decir, un acuerdo entre el fiscal, el imputado y su defensa, en el que el acusado reconoce el hecho, acepta una pena mínima y evita el juicio.

Allá se llama acuerdo de no persecución penal, pero para algunos delitos como el racismo no son aplicables. Por eso, el caso de Agostina siguió.