-Ya cerrando el año, el primero de su gestión en el Gobierno de San Juan. ¿Balance?



-Es bueno que el balance lo haga la sociedad y no uno. Ahora, a modo de resumen uno puede poner en el debe y en el haber las cosas que concretó y las que no. Las que concretó y las que no se hicieron, y con eso puede generar una pequeña mirada de lo que se hizo. Creo que ha sido un año intenso. Un año donde teníamos y tenemos un escenario distinto que hacía mucho que no se producía. El propio DIARIO DE CUYO mostró que el antecedente anterior inmediato a esto, era de la década del treinta.

-Gobernador y Presidente de distintos colores políticos, elegidos en la misma elección, sí.



-Pero es un antecedente que marca cual ha sido la situación política del país y de la provincia. Y en ese marco, yo creo que hemos concretado muchas cosas. Es una provincia que ha mantenido equilibrio fiscal, que ha mantenido una economía activa, que ha incentivado por la inversión en la obra pública y que ha logrado hacer descender la desocupación. Pero creo que lo más importante ha sido la nueva manera de relacionarse, gobierno nacional con gobierno provincial, y entender esta lógica como que lo institucional está por encima de cualquier otro interés, y que por encima de las cuestiones políticas está el destino de los sanjuaninos.



-¿Logró hacerles entender a los peronistas que eso es importante?



-Yo entiendo que sí, yo entiendo que muchos lo entendieron desde el primer minuto y si había algún tipo de duda de cuál iba a ser mi forma de relacionarme con el Gobierno Nacional, tanto para los sanjuaninos como para el sector político que yo represento, me parece que eso a ésta altura está zanjado, no hay dudas que yo soy peronista, que el Presidente pertenece al PRO y que armó el frente con Cambiemos, que cada uno tiene sus pertenencias partidarias, porque hemos trabajado codo a codo porque a San Juan le hace falta esto, porque además es lo que corresponde.



-Hablando de relación con el Gobierno nacional, ¿qué le pareció el voto de Gioja por Ganancias, el segundo voto? ¿Habló con él?



-He hablado con él el tema, no después de la votación, pero sí hemos tenido conversaciones antes de esto. Yo creo que él visualizó que este era un proyecto que tenía el visto bueno de los Gobernadores, de los gremios y del Gobierno Nacional. Yo creo que no había margen para no acompañar ese proyecto, porque tenía la anuencia de cada uno de los sectores involucrados.



-Sí, pero el bloque del Frente para la Victoria le dio la espalda al proyecto, incluso el sanjuanino Ruperto Godoy votó en contra...



-Bueno, esas explicaciones las darán ellos.



-¿Este tema lo distanció de Gioja?



-No, son distintas visiones.



-Pero él es legislador por San Juan, y usted es el gobernador de la provincia, deberían estar en sintonía con lo que usted piensa.



-Sí, obviamente que yo pretendo que los legisladores acompañen las iniciativas que benefician a la provincia o que redundan de manera directa en beneficio de situaciones y de los sanjuaninos. Pero también hay que entender que él es el presidente del partido más importante de la oposición al Gobierno.



-Entre lo más negativo, ¿anotaría el incidente en Veladero?



-Sí, obviamente.



-¿Qué otra situación le produjo sensaciones similares?



-Hay un hecho también que nos duele o que no nos gusta que es la importación de vinos, que es una maniobra para hacer bajar el precio de la materia prima, que es la uva.



-Los industriales dicen que el valor del vino se ha ido muy alto...



-No sé si muy alto. Hoy está en $12 o $13 un vino tinto común. Yo creo que es un precio razonable. Hay que buscar un equilibrio.



-$18 o $20...



-Depende qué vino.



-Con esto de la diversificación de las actividades productivas, ¿traza una diferencia con el anterior gobierno?



-Sí, en este marco, sí, en lo demás es potenciar cosas que se han iniciado y que debemos profundizar aún más. Yo creo que debemos identificar cuál es la realidad nacional y de ahí tratar de potenciar las cosas que van dejando algunas zonas productivas del país.



-Es un San Juan distinto, parece, ¿hay resistencia de quienes estaban acostumbrados a que las cosas que se hacían de una manera hasta el diez de diciembre? Y por favor no interprete que la pregunta apunta sólo por el sector político...



-No creo que haya resistencia, hay una mirada expectante de lo que queremos hacer y adonde queremos llegar. Y es razonable que sea así, es entendible que sea así. Los Gobiernos deben establecer reglas, y saber mantenerlas en el tiempo.

-¿Ha logrado amigarse con el sector minero, que lo miraba con cierta resistencia en las elecciones?



-Yo les dije que lo mejor que les podía pasar era que ganara yo (risas). Pero en serio, se los dije de la más absoluta tranquilidad, que como yo venía de otro sector, como yo gobernaba un municipio de perfil agrícola, nadie como yo defendiendo una actividad como la minería. Y creo que en parte eso se ha producido, estamos dando una batalla cultural. Tampoco es sólo con minería porque yo no me enrolo en eso.



-Volviendo al debe, ¿anota también en esa parte de la libreta las agresiones que sufrió en Jáchal tras el segundo incidente minero?



-Es una situación también con sensaciones encontradas, pero yo hice lo que tenía que hacer. Tuve comunicaciones con los intendentes, me contaron de la situación social y ni siquiera le informé al gabinete. Directamente pedí que prepararan los vehículos, y me fui.



-¿Alguien le dijo "no vayas"?



-Es probable que alguien del Gobierno me lo haya dicho, pero sólo por cuidar mi integridad porque los ánimos estaban caldeados. Pero yo cuándo iba, estaba seguro que lo que estaba haciendo era lo que correspondía. Y creo que de alguna manera la sociedad jachallera vio, porque después he vuelto también, que yo estoy para servir, para trabajar, de que me interesan que las cosas se hagan, yo no puedo ir en contra de una actividad económica, pero ojo, también estoy a favor de que las empresas que llevan adelante esas actividades económicas tienen que cumplir las reglas de juego también.



-El deporte Uñac, ¿siente que está conforme con lo que se ha hecho? Más allá de la Secretaría de Deportes, a nivel general, los clubes, los dirigentes, ¿usted cree que se ha logrado meter en la cabeza de ese sector que hay que mejorar?



-Sí, se ha logrado. Primero que hemos logrado potenciar la actual situación del deporte sanjuanino. Y el deporte sanjuanino es mucho más que el Estado promocionándolo.



-¿Sirven los grandes espectáculos en los que se gastan sumas muy altas para contagiar deporte?



-Yo creo que tiene un doble mérito esto. En primer lugar contagia a los deportistas, porque para quién juega al fútbol, haber tenido a Messi acá, jugando uno de los mejores partidos de Eliminatorias Mundialistas, debe hacer sido muy motivador.



-Hablando de grandes espectáculos, hay un rumor de que este año vendría a San Juan un Boca-River, ¿hay algo de cierto en eso?



-A mi encantaría traer un Superclásico acá, la verdad que sería para mí un altísimo honor. No estoy en condiciones de asegurarlo, pero sí de permitir que empecemos a soñar hasta que lo concretemos y ya sea una realidad, con que un Superclásico como lo tiene Mar del Plata, como lo tiene Mendoza, lo podamos tener. No creo que la fecha sea el verano, quizás sea en alguna fecha de invierno, pero la idea también es que Boca y River puedan jugar con algún equipo local, que de ser así, debería ser San Martín.



-¿En qué nivel de certeza se puede dar?, del uno al diez.



-Hay un 70 por ciento de posibilidades de que se juegue un Superclásico en San Juan. Sería también un hecho histórico que se autofinanciaría, que eso también es importante que lo podamos decir.



-¿Hay un Uñac (Rubén) que va a ser candidato en las elecciones de 2017?



-Es prematuro hablar de eso.



-Pero no lo descarta, se lo dijo a Canal 13 de San Juan...



-No lo descarto, es prematuro, pero no lo descarto.



-¿Qué analiza como positivo y qué tiene esa jugada de negativa?



-Lo negativo no lo encuentro, positivo es que voy a tener una persona que me va a conducir las relaciones en el Congreso y del Congreso para con el Gobierno, que obviamente tiene capacidad y ha demostrado cintura para poder desarrollarlo, y que tiene experiencia en esto.



-¿Gioja (José Luis) será candidato a Senador?



-Es prematuro todavía. No lo descarto, pero es muy prematuro para decirlo. Hay que ver cuál es el desarrollo, los hechos, las circunstancias políticas.



-¿Lo va a definir usted?



-Sí, claro. Él tiene sobrada capacidad y trayectoria para poder hacerlo, pero hoy es prematuro poder definirlo. No obstante, no hay un sólo cargo que se pueda elegir el año que viene. Hay dos (diputado y senador), y dentro de esos dos hay distintos lugares, todo es posible.



-Juan Carlos Gioja dijo que los candidatos deben definirse bajo el consenso del partido. ¿Será así?



-Vamos a definir los candidatos como se ha venido haciendo históricamente en el partido. A los candidatos los definimos como siempre hicimos en el PJ.



-¿Y cómo se ha venido haciendo?



-La definición obviamente que se conversa con todos, pero alguien tiene que tomar una decisión, alguien se tiene que hacer cargo de la situación.



-¿Qué va a pasar con el Cruce Sanmartiniano?



-Estamos trabajando para que el Cruce sea declarado Patrimonio Mundial. Estamos en una etapa de hacer las gestiones necesarias, aportando documentación, pero creo que estamos muy cerca de que sea una realidad.

"Quizás durante mucho tiempo se ha vivido la política con mucha tensión. Como que pertenecer a un partido era ser de ese partido solamente. Y eso implicada contraponerse a los demás actores políticos".



