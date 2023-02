El sector que entre sus fuerzas políticas nuclea a grupos libertarios dio pasos que dan por terminada la chance de aliarse con el frente Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio (JxC). El viernes, el partido ADN hizo reserva de una serie de nombres para la constitución de otra coalición, la que se inscribirá este miércoles, tal cual había adelantado este medio. Y, el sábado, el presidente de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín, confirmó que la Convención decidió que irán en alianza con ADN, el Partido Libertario y las agrupaciones Ideas de la Libertad, Partido Demócrata y Pro disidente, lo que reflejó el rechazo a la moción de ir en el armado electoral que lidera el diputado nacional Marcelo Orrego.

El intento de unidad lo encaró, principalmente, Martín Turcumán, presidente de ADN, y que había encontrado eco entre los referentes del renombrado frente Unidos por San Juan (UxSJ), una denominación que, justamente, apuntó a contener a distintos partidos y agrupaciones.

La primera movida la hizo ADN el viernes, cuando reservó ante el Tribunal Electoral provincial los nombres y/o frases "Viva la Libertad Carajo", "La Libertad Avanza" y "San Juan Ruge", confirmaron fuentes judiciales. Son las expresiones y denominaciones que identifican al diputado nacional libertario Javier Milei, apodado el león, el referente de la mayoría de los partidos que integran el espacio local. Su coordinador sanjuanino, José Peluc, influyente dirigente de ADN, indicó que también se incorporaron nombres como "Viva la Libertad", "Opositor", "Liberal" y "Libertario" para contemplar los sellos de las subagrupaciones (líneas internas) dentro de la agrupación (alianza o frente). La reserva de nombres también apunta a que ningún otro espacio o persona pueda utilizarlos. Aunque el referente no lo reconoció, la movida está dirigida al empresario Sergio Vallejos, quien viene usando imágenes de Milei a través de su agrupación Evolución Liberal y está en tratativas para unirse a UxSJ, dijeron fuentes calificadas. Vallejos integró el espacio liberal, por medio del Partido Demócrata, pero hubo una fuerte pelea y todo terminó con su salida.

Peluc es el que ha seguido a rajatabla los lineamientos de Milei y su armador político, Carlos Kikuchi, quienes han resaltado que con JxC no puede haber "nada" debido a que cuentan con fuerzas "de izquierda" y "socialistas", como la UCR, el Gen, Coalición Cívica, además del rechazo a Horacio Rodríguez Larreta, del Pro.

Por su parte, Avelín explicó que el sábado hubo tres mociones en la Convención, el máximo órgano partidario: "La primera era ir con JxC, la segunda era abstenerse y, la tercera, ir a elecciones en el frente opositor. Por unanimidad, se decidió esta última opción y firmar con ADN y las fuerzas libertarias". Así, destacó que los fundamentos fueron que "hay mucha gente que nos pide no ir con JxC ni con el Frente de Todos (hoy, San Juan por Todos). Quieren ir con algo distinto y eso lo representa la Cruzada". Además, agregó que "es el momento de que Cruzada se instale en la provincia como una alternativa válida para disputar el poder". También aclaró que "no somos liberales. Somos de pensamiento nacional y venimos del desarrollismo" y que el acuerdo es para el comicio provincial. Asimismo, dijo que "la semana que viene lanzaremos la o el candidato a gobernador y su vice" y que "no vamos a ofender a ningún sector de la oposición, salvo que nos ataquen. Si lo hacen, va a ser violenta la respuesta".