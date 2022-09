A 12 días de que el vocal del Tribunal de Cuentas Enrique Conti se mostrara en una charla política de Juntos por el Cambio (JxC), fuentes ligadas al Jurado de Enjuiciamiento indicaron que el tribunal no puede intervenir sin una denuncia. Esto es que, a pesar de que el organismo le requirió que se abstuviera de participar de cualquier actividad política, no puede abrir un proceso de destitución de oficio y debe esperar a que cualquier ciudadano presente una denuncia contra Conti, de acuerdo a la ley que rige al Jury. Así, quedó claro que esa especie de llamado de atención que el Jurado plasmó en su resolución de marzo pasado fue sin ningún tipo de efecto y todo quedará en la nada.

En 2021, Marcelo Arancibia, por entonces candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, denunció a Conti por participar de una reunión con referentes de la oposición y el senador Alfredo De Angelis cuanto este llegó a la provincia y se reunió con productores. La Constitución establece que los vocales del Tribunal de Cuentas "no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas", al igual que los magistrados.

Al ser consultado, Arancibia indicó que no preveía una nueva denuncia contra el funcionario por su presencia en un acto partidario en la sede de JxC, pero sí le pidió que se defina: "se queda en el Tribunal de Cuentas y cumple con su misión constitucional de abstenerse de participar partidaria o electoralmente o renuncia y se suma a las filas de la oposición para desplazar al gobierno en 2023". Así, no asoma nadie que quiera ir contra el vocal del organismo.

Las fuentes indicaron que el Jury no puede avanzar de oficio contra Conti y que sólo lo puede hacerlo a través de una presentación. De hecho, la norma 663 E establece que "toda persona que tuviese conocimiento de un hecho susceptible de dar lugar al enjuiciamiento reglado por esta ley, podrá denunciarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento".

Por otro lado, otras fuentes resaltaron que, ante una presentación, el organismo sólo puede hacer dos cosas: admitir la denuncia y avanzar en un proceso de remoción o rechazar el planteo. Así, indicaron que la resolución del Jury de marzo pasado, en la que dejó una advertencia hacia Conti, reveló que el Jury se tomó una atribución que no le corresponde y que no genera ningún efecto ni obligación, por lo que su incumplimiento no acarrea ninguna sanción.

El Jury le había requerido al vocal que se abstenga de "de participar e intervenir en cualquier modo y carácter en organizaciones y actividades políticas partidarias". El 13 de este mes, Conti había estado en una reunión política en la sede de JxC, encabezada por el diputado Marcelo Orrego, en la que participaron los líderes de ese espacio y referentes departamentales para "hablar sobre el sistema electoral y empezar a trabajar de cara a 2023". El bloquista dio su explicación y esperaba que la situación "no lo complicara" (ver aparte).

Este medio intentó contactar al presidente del Jury, el cortista Guillermo De Sanctis, pero no pudo recibir al periodista y desde su entorno indicaron que no dará declaraciones, ya que podría llegar a intervenir si se formaliza una nueva denuncia contra Conti.

DESCARGO

Conti dijo que había mantenido una reunión técnica con Orrego, quien luego se acercó a "saludar a los dirigentes de los departamentos". Así, indicó que "me pareció una falta de respeto irme en ese momento", por lo que "me quedé en segundo plano", "estuve por educación" y "no tuve una participación partidaria porque no he hablado ni he dirigido la palabra". Pese a ello, reconoció que "esperemos que esto no me complique".