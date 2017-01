Entre los 13 cruces fronterizos habilitados por Gendarmería Nacional para cruzar a Chile, el de Agua Negra ubicado en San Juan tiene una posición privilegiada. Se ubica en cuarto lugar entre los ocho más transitados del país, con un promedio diario de 150 vehículos que cruzan a Chile a pesar de que no está íntegramente asfaltado como sí lo están los tres que lo preceden; y además es el que menos demora causa al turista en cuanto a trámites aduaneros y migratorios, con sólo una hora promedio de espera. Así surgió de un relevamiento realizado ayer por DIARIO de CUYO en los escuadrones de Gendarmería Nacional y de Vialidad Nacional de ocho rutas al país transandino en las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Neuquén, además de San Juan (ver infografía). Del total de 13 cruces se dejaron de lado 5 en el Norte y Sur del país que prácticamente no tienen actividad por lo inhóspitos. Y entre los 8 restantes- Sico (Salta), San Francisco (Catamarca), Pircas Negras (La Rioja), Cristo Redentor y Pehuenche (Mendoza) y Pino Hachado y Cardenal Samoré (Neuquén), el de Agua Negra está en el grupo de los cuatro más usados y ágiles.



El primer puesto de los más usados lo lidera el paso Cristo Redentor, una ruta totalmente asfaltada y ancha que esta abierta las 24 horas, que posee un flujo vehicular promedio de 2.500 vehículos diarios que lo transitan (a veces más, a veces menos) y que tiene una demora promedio de 3 a 4 horas, con picos de hasta 8 horas; según se informó desde el Escuadrón 27 de Gendarmería de Uspallata. Une las localidades de Villa Las Cuevas (Argentina) y Los Andes (Chile) en una ruta a 3.200 msnm. El segundo puesto es para el paso Cardenal Antonio Samoré, también pavimentado; por donde transitan unos 1.150 vehículos promedio diarios. En ese cruce la demora para cruzar a Chile llega a una hora y media promedio y está habilitado al tránsito desde las 8 a las 19 horas, de acuerdo a los datos suministrados en el Escuadrón 34 de Gendarmería Bariloche y en Vialidad Nacional. Este cruce comunica con la X Región de Chile, a través de la Ruta Nacional (Arg) 231 y Ruta Nacional (Ch) 215,uniendo las localidades de Villa La Angostura y Entre Lagos, a tan sólo 853 msnm.



El cruce Pehuenche, que ayer reabrió al tránsito luego de algunos días cerrado; ocupa el tercer lugar entre los más usados, con un promedio de flujo vehicular de 500 vehículos diarios, según datos de Vialidad Nacional. Comunica a la Argentina con Chile, a través de la Ruta Nacional 145 asfaltada, uniendo las localidades de Malargüe en Mendoza y Talca de Chile a 2.550 msnm. Según se informó desde el Escuadrón 29 de Malargüe, está abierto desde las 8 y hasta las 18 horas y tiene una hora y media promedio de demora.



Luego viene en el ránking de uso el sanjuanino Agua Negra, que une la localidad sanjuanina Las Flores (Iglesia) con la región de Coquimbo. Es un camino consolidado de alta montaña cuya máxima altura está en el límite Internacional a 4.779 msnm. Esta abierto diariamente desde las 8 y hasta las 18 y este año ha recibido una fuerte inversión para dotarlo de mayores comodidades para realizar los trámites aduaneros y migratorios, según informo el titular de Aduana, Juan Carlos Benitez. Esta temporada fue abierto al tránsito el pasado 5 de diciembre, recibiendo desde entonces un alto flujo vehicular.

Según los datos de Aduana, en el primer mes desde su apertura y hasta el jueves 5 de enero (última fecha disponible) habían ingresado a San Juan 1.207 autos y 3.817 personas provenientes de Chile, mientras que desde San Juan hacia la Cuarta Región ya cruzaron 3.767 vehículos y 14.652 personas, atraídos por las playas de La Serena en el Pacífico y el turismo de compras en los shoppings chilenos.



En el mismo lapso de la temporada pasada, teniendo en cuenta que el paso abrió antes, el 1 de diciembre de 2015; el transito fue mucho menor: ingresaron 897 vehículos y 2.822 personas, mientras que desde esta provincia hacia Chile habían pasado por Agua Negra 2.127 vehículos y 7.785.



De esta forma, en el primer mes de la actual temporada, el incremento del flujo vehicular por el paso sanjuanino alcanza el 64,48 por ciento, coincidiendo con el inicio de la temporada vacacional.



Las autoridades migratorias y de Aduana tienen habilitadas 4 casillas para realizar los trámites obligatorios de los turistas en el complejo Las Flores.



Consejos a viajeros

Ojo con las compras

Las autoridades de Aduana recordaron que hay artículos que no se pueden traer de Chile porque no están considerados como equipaje. Esta temporada ya se han hecho 14 actas de infracción por colchones, heladeras, gazebos y equipos de aire. Para retirarlos se deben pagar multas e impuestos de contado.



Documentación



Para poder salir a Chile se debe presentar el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Cédula de Identidad Mercosur expedida por la Policía Federal. Si viaja en vehículo propio, Cédula verde o título de propiedad; y si no viaja el propietario, Cédula azul o un poder otorgado ante escribano público o juez de Paz.



Dinero

Los viajeros a partir de 16 años y los emancipados podrán egresar e ingresar a Argentina con un importe máximo de U$S 10.000 o su equivalente en metales preciosos, en efectivo, cheques de viajero y/o otras divisas. Los menores de 16 años de edad no emancipados pueden hacerlo con un importe máximo de U$S 5.000.



Franquicia



La franquicia o límite de compras para el ingreso de objetos dentro del concepto de equipaje es de U$S 150 por persona por vía terrestre y se reduce a la mitad para los menores de 16 años. Al superar este límite, se debe pagar 50% del excedente de esa franquicia. Si se retorna en familia el límite se puede acumular.

Agilidad 1 hora es la demora promedio que se registra en Agua Negra para realizar los trámites aduaneros de ingreso o egreso del país. En Cristo Redentor el promedio es 3 a 4 horas.