Tienen una tarea legislativa, pero no descuidan y miran de reojo la posibilidad de la conducción de sus respectivos territorios. Encima, el 10 de diciembre del año que viene finalizan sus mandatos y se abren expectativas por la próxima contienda electoral. Son al menos 10 diputados que quieren o no descartan calzarse el traje de candidatos a intendentes. En ese lote están los bloquistas Andrés Chanampa, de Chimbas y Mauro Marinero, de Iglesia; los peronistas Silvio Atencio, de Valle Fértil; Federico Hensel, de Sarmiento; Jorge Barifusa, de Jáchal; Rodolfo Jalife, de 25 de Mayo; Miguel Nuñez, de 9 de Julio; Enrique Montaño, de ADN, en Iglesia, y Sergio Miodowsky y Nancy Picón en Rivadavia.

Si bien aún no está definido el sistema electoral, dado que la gestión uñaquista eliminó las PASO y reinstaló las internas partidarias para la definición de candidatos, aunque dicho Código Electoral está cuestionado judicialmente y está abierta la chance a debatir otro régimen de votación, las aspiraciones se encuentran presentes o, por lo menos, no niegan que vayan a competir.

Salvo en Iglesia, en el resto de los departamentos los actuales jefes comunales no pueden repetir porque van por su segundo mandato, por lo que está abierto el camino a la sucesión. En Valle Fértil Atencio destacó que "estoy trabajando para ser candidato a intendente" y reemplazar al justicialista Omar Ortiz, con el que señaló que tiene una buena relación y que le gustaría tener su bendición. En tierras nuevejulinas, la Intendencia está en manos de Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo, por lo que el Frente de Todos tratará de conquistar el municipio. Para ello, sobre todo los protagonistas del PJ, deben superar las divisiones. El diputado peronista Miguel Nuñez manifestó que es "prematuro" y "que no son tiempos de hablar candidaturas", aunque, ante la consulta, remarcó que "en política no se descarta nada". El que tampoco desechó la posibilidad de anotarse en la contienda en 25 de Mayo fue Jalife, en 25 de Mayo, quien dijo que la "vocación política la tenemos todos", pero, cauto, indicó que, "en su momento, lo dirá la gente y falta para una definición". El intendente es el peronista Juan Carlos Quiroga Moyano, sobre el que Jalife subrayó que "trabajamos como compañeros", además de señalar que "soy parte del equipo".

En Chimbas, el bloquista Chanampa hace rato que viene manifestando su intención de ser candidato y pelear para suceder al justicialista Fabián Gramajo, con el que no tiene buena relación. Federico Hensel, sobrino del ministro de Gobierno Alberto Hensel, había manifestado que tiene "la voluntad" de postularse para ocupar el lugar que hoy tiene el jefe comunal Mario Martín, con el que ha marcado sus diferencias en los criterios "para priorizar las necesidades del departamento". En Jáchal, fuentes departamentales afirmaron que Barifusa está trabajando para tratar de volver a la Intendencia, la que ocupó en los períodos 2007-2011 y 2011-2015. El legislador no contestó los llamados de este medio.

Por otro lado, el bloquista Marinero también había indicado que le gustaría volver a tener el timón del municipio iglesiano, que hoy está en manos de su correligionario Jorge Espejo, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento en la elección pasada. En el departamento cordillerano, Montaño, del partido ADN, resaltó que, "siempre y cuando las mediciones sean favorables, vamos a participar", aunque dejó en claro que "no va a haber imposiciones", habrá mediciones entre los integrantes del espacio y que "va a ser una cuestión consensuada".

En Producción y Trabajo, Miodowsky y Picón dejaron en claro que no es el momento de hablar de candidaturas, pero no descartaron anotarse para suceder a su jefe político, el intendente Fabián Martín.