Ayer se conoció que las integrantes de la Sala IV de la Cámara Civil, hicieron lugar a todos los planteos que había realizado el fiscal de Estado, Jorge Alvo, en la causa que iniciaron los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) por la eliminación de las PASO en San Juan. Así, revocaron el fallo que había dictado la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. Un día después, Alvo ofreció una entrevista al programa de radio Sarmiento, “A todo o nada”, en el que analizó el fallo y aseguró: “Siempre dije que la presentación por la eliminación de las Paso fue por cuestiones políticas”.

“Si bien fue un voto por mayoría, que se respeta, hay que tener en cuenta que un camarista -en referencia a Juan Jesús Romero- avaló el fallo de Primera Instancia y esto es sumergirse a una serie de incongruencias”, comenzó analizando Alvo.

Y aseguró: “Siempre dije que la presentación por la eliminación de las Paso fue por cuestiones políticas. Siempre sostuve que esto excedía el ámbito jurisdiccional. Ellos hablaban de vicios e irregularidades en la sanción de la ley y fuimos demostrando que eso no existía. Las leyes electorales nunca fueron dictadas en sesión especial. Es más, la sanción de la ley que establece las Paso y sus modificatorias fueron realizadas en sesión ordinaria y con mayoría simple”.

A la vez resaltó que, “los actores dijeron que no ponían en tela de juicio el escrito, sino la forma. Ellos mismos citan una jurisprudencia que pone el foco en casos en que se pone en tela de jurídico las condiciones de la propia ley, cuando se fragua una mayoría o cuando no se permita votar a todos. Pero eso no existía, no existía vicio en la cámara de Diputados, había actuado siguiendo lo establecido en la Constitución provincial”.

Para continuar indicó: “El tema de la legitimación ya se había sostenido en la causa Gioja y esto está muy vinculado con el tema de la inexistencia del caso. Para que exista un caso, debe existir una afectación de un derecho subjetivo y se debe establecer en qué eso resulta inconstitucional. Esto no sucedió”.

En cuanto a lo que podría suceder a partir de ahora indicó que, “a ellos les cabe el recurso extraordinario ante la Corte. En mi humilde opinión creo que no van a sortear la admisión formal del recurso. Esto porque no se daría el caso de la arbitrariedad. que es un vicio que le permite al apelante realizar el trámite. Debe estar rayando en lo absurdo, cosa que no sucede en este caso. Después está el recurso de casación, que creo que le excede porque en este caso no se da la causal para ir a ese recurso”.