Postal. En la foto final, Frigerio posó con Cáceres, Basualdo, Orrego y Colombo, junto a los jóvenes de Cambiemos. El ministro macrista señaló que los jóvenes tienen más energía para defender las políticas de Macri.

Luego de su agenda institucional, el ministro del Interior (Ver página 4), Rogelio Frigerio, se hizo de un tiempo para reunirse con autoridades y seguidores de Cambiemos San Juan y bajar línea sobre la marcha del Gobierno nacional. Uno de los principales alfiles políticos del macrismo se dirigió a dirigentes y militantes y aseguró que "necesitamos que defiendan la política del Presidente. Tenemos que transmitir tranquilidad y convicción".



La cita fue a las 17.30 en el club Sirio Libanés y Frigerio estuvo acompañado en la primera línea con el diputado nacional Eduardo Cáceres, el senador Roberto Basualdo, los intendentes Marcelo Orrego, de Santa Lucía; Fabián Martín, de Rivadavia; Julián Gil, de Caucete, y Leopoldo Soler, de Ullum, más el titular local de Anses, Rodolfo Colombo. En el público se encontraban legisladores locales, concejales, simpatizantes y jóvenes.



Frigerio resaltó que "necesitamos que expliquen de la mejor manera posible lo que estamos haciendo. Porque este camino que eligió el presidente no es el fácil. El camino fácil siempre se eligió antes en Argentina y nos llevó al fracaso y la frustración. Este es el camino difícil, como dice el presidente, para hacer cosas que duren para siempre, aunque esas cosas llevan tiempo". No obstante, remarcó que en San Juan se ha realizado una inversión de 8 mil millones de pesos en obras de hábitat, vivienda, agua potable y cloacas, más el acueducto Gran San Juan y las rutas nacionales. En el plano nacional y para sostener el argumento del crecimiento, destacó que "tenemos récord de empleo registrado con 6.270.000 trabajadores en blanco" y "420 mil trabajadores en la construcción, impulsado por la obra pública. ¿Alcanza? No, pero son las cifras más altas de la historia argentina". Así, manifestó que "eso tienen que salir a transmitir y gritar a los cuatro vientos".



Además, no se privó de lanzarle dardos al kirchnerismo al señalar que "estamos cambiando la asociación entre obra pública y corrupción. Eso es un mérito de cada uno de los que estamos en este proyecto".



De todas formas, el alfil macrista reconoció que "somos consientes de la impaciencia de la gente, porque hay muchos que la pasan mal", aunque indicó que "porque muchas veces los engañaron. Son un poco incrédulos que esta vez pueda ser verdad. Tenemos que estar seguros de que estamos haciendo las cosas que habían que hacer en Argentina, independientemente de que no son cosas fáciles y que a veces llevan más tiempo del que quisiéramos". En ese marco, expresó que el país "cambió a tiempo, evitó un sendero de crisis" para "dejar para siempre en el pasado el populismo y el clientelismo".