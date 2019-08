Promesa. En su búnker de la avenida Central, rodeado por los dirigentes de su espacio y de sus seguidores, Orrego prometió trabajar "mucho más" para octubre.

Aunque sacó casi 4 puntos menos que en las elecciones de junio, cuando se postuló como candidato a gobernador, Marcelo Orrego se mostró anoche conforme con el resultado y analizó como "muy positivo" el número obtenido. Y adelantó que para octubre "vamos a seguir trabajando con todo el empeño, la dedicación y la fuerza para que lleguemos con la mejor performance posible".



El frente del santaluceño obtuvo poco más de 30 puntos, según los datos provisorios, sumando el total de lo que recolectado en el espacio porque peleó una interna con el radical Eduardo Castro, a quien venció ampliamente, cuando en junio había cosechado casi 34 puntos. Incluso en Santa Lucía, el departamento en el que va a completar dos mandatos consecutivos como intendente, Orrego sacó alrededor de 500 menos que su rival, José Luis Gioja, aunque el dirigente no quiso reconocerlo haciendo referencia a que todavía no estaban los números definitivos.



Sobre el porqué de estos números, sostuvo que "creo que estamos muy bien, ésta era una elección difícil porque la situación del país no es la mejor pero ahora, de cara al futuro, creo que vamos a hacer una mejor elección de lo que fueron las de gobernador".



Sobre la posibilidad de que hubiera influido el voto de Macri en el resultado provincial, Orrego respondió que "yo trato de hacer un análisis más general porque se trata de dos elecciones distintas y no estoy pensando en eso" y agregó que "para octubre vamos a trabajar mucho más para poder llegar con nuestro mensaje".



Sobre la estrategia para las generales de octubre expresó que "vamos evaluarlo, pero primero habrá que ver los números finales de esta elección".