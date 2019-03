Molesto. Así se lo vio al senador sanjuanino durante los 15 minutos que duró el video que envió a los medios de la provincia y a algunos nacionales.

Imprevistamente, el senador Roberto Basualdo envió a los medios ayer en la tarde un comunicado y un video en el que, además de pedir disculpas a la sociedad, anunciaba una reducción en la cantidad de personas que trabajan con él en la Cámara Alta, luego de las críticas por ser el legislador con la planta de asesores más abultada. “El 31 de marzo queda en mi despacho de senador de agentes transitorios, 15 personas y en el bloque al cual pertenezco 8 de planta permanente. En total quedamos 23, que es el promedio de la Cámara”, dijo el sanjuanino visiblemente molesto. Cuando surgieron las críticas se conoció que entre el personal a su cargo figuraban los candidatos a gobernador y vice de Con Vos (ex Cambiemos), Marcelo Orrego y Susana Laciar; el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, y hasta un hijo de Laciar. Al menos en el comunicado, el senador no aclaró si los jefes comunales, la diputada y su hijo, entran o no en la reducción que aplicará.



El personal que Basualdo tiene en el Senado se divide en dos, aquellos que son de planta permanente y los de forma transitoria. El primer grupo consta de 22 personas, mientras que en el segundo llega a 38. Ese listado oficial se completa con los que tienen licencia, por lo que la cifra total de colaboradores se estira al menos a 63. De los que están de licencia se encuentran los candidatos del frente Con Vos para estas elecciones, como la dupla Orrego-Laciar. Estos cargan con la categoría A-1 en el Senado, la más alta. De acuerdo a la información de la Cámara Alta, dicho escalafón percibía unos 90 mil pesos en bruto a noviembre de 2018, es decir, sin descuentos. Por su parte, Martín se encuentra en un rango apenas inferior, el A-2. La categoría tiene una remuneración de cerca de 76 mil pesos mensuales. Los tres con licencia sin goce de haberes. Tanto Martín como Laciar dijeron que no renunciarían a sus puestos. Orrego nunca se expresó al respecto.



En el mensaje que ayer envió a lo medios Basualdo se encargó de pedir disculpas por haber “tenido tanta gente”, aunque justificó el por qué tenía ese número. Argumentó que muchas de esas personas las heredó (las de planta permanente) y que se quedaban con él porque, además de su sueldo, “les daba incentivos, un estímulo, viajes ese fue mi pecado” por productividad. Dijo que “no son vagos” y que, cuando sean menos, “no se va resentir porque vamos a trabajar el triple, tampoco van a quedar sin trabajo, van a hacer reasignados (los de planta permanente). Con un tono elevado en sus palabras, remarcó que dona su sueldo “hasta ahora”, aclaró-, que resigna viáticos, compra mobiliario y que el último año no cobró 70 pasajes.



Sobre el final, invitó a la gente a que participe en política y que no aliente el “que se vayan todos” y reconoció a viva voz “a veces los que hacemos política nos equivocamos”.



Anoche este diario intentó comunicarse con Orrego, Martín y Laciar. El primero mandó decir que no había visto el video y que hoy iba a emitir opinión, lo mismo Laciar. A Martín fue imposible ubicarlo. En off, fuentes del basualdismo indicaron que a todos les sorprendió la declaración de Basualdo.

“Perdonen”

El legislador usó parte del video para hablarle directamente a los dirigentes sanjuaninos: “Me han matado los dirigentes de mi provincia, no importa, porque creen que con eso van a tener rédito. Que desprestigio a la política, que le hago mal, nunca dijeron que fui el senador que más proyectos hizo o que presidí la comisión que más trabajó o que tuvo estas virtudes, no. Lo malo lo publican, no lo bueno. No importa”, dijo el legislador en parte del comunicado.