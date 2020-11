Juan Domingo Bravo no se anduvo con vueltas y pegó el portazo al renunciar a su candidatura como presidente del bloquismo de la lista opositora que se paró frente a la de Luis Rueda. En una nota que envió a DIARIO DE CUYO, el dirigente resaltó que "quien me secunda (por Graciela Caselles) no es clara en llevar a cabo lo acordado, hecho que hace imposible tener una propuesta coherente para el afiliado en particular y la ciudadanía en general". La frase hace referencia a que el hijo del fallecido caudillo don Leopoldo quería que la diputada nacional renunciara de manera inmediata al bloque del Frente de Todos en el Congreso y que expresara rotundamente que no iba a votar la reformar judicial que impulsa el Gobierno nacional. Como no obtuvo la confirmación de lo que se había acordado, bajó su postulación y, así, el sector quedó al borde de caerse de la competencia.

Bravo no fue el único que renunció, ya que también siguieron el mismo camino siete personas que lo venían acompañando y que integraban la lista al Comité Central. El dirigente comulga con Juntos por el Cambio y se había aliado con Caselles debido a que la diputada nacional ahora plantea el alejamiento del bloquismo de la alianza con el justicialismo para ser alternativa y presentar candidatos propios. Pero la condición de que se alejara del bloque del Frente de Todos y el rechazo a la reforma judicial puso en un brete a la diputada nacional. En primer lugar, porque había llegado a ese puesto por el respaldo del gobernador Sergio Uñac y forma parte de su grupo de legisladores. Y, en segundo término, una negativa anticipada a un proyecto emblemático del propio presidente era un problema a futuro en el delicado equilibrio de votos en la Cámara baja.

En cuanto a la interna bloquista, ahora, Caselles, que va como candidata a vice primera, y Jorge Godoy, que se postula como vice segundo, deberán evaluar si siguen o no. La partida del dirigente es un golpe fuerte, debido a que el espacio opositor lo había encumbrado luego de haber tenido diversas y difíciles reuniones para llegar a un arreglo entre distintos aspirantes. Uno de ellos había sido Godoy (concejal de la Capital), quien, al ser consultado de la decisión de Bravo, dijo que su idea no sería bajar la lista y que, en el caso de continuar, está dispuesto a ser el candidato a presidente, siempre y cuando tenga el aval del resto.

En su nota de renuncia, que tiene fecha del viernes pasado, Bravo destacó que "para ser creíbles, quienes proponemos una opción de gobierno tenemos que cumplir con honestidad las propuestas expresadas en el documento público llamado Convocamos a recuperar la esperanza". Dicho escrito fue la bomba que causó la implosión en el espacio opositor. Este medio había dado a conocer su contenido, el cual reflejaba que la presidente del partido (quien estampó su firma) había renunciado al bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación y que se comprometía a votar en contra de todo proyecto que atacara la propiedad privada y la independencia del Poder Judicial. Al ser consultada, Caselles manifestó que su alejamiento de la bancada iba a ser "a futuro", que si salió de otro modo fue "por un error de tipeo" y que la mención a lo que parecían críticas hacia iniciativas del Gobierno nacional eran "principios partidarios".

Tras las definiciones, Bravo le pidió que confirmara los lineamientos del documento. ¿El resultado? Su renuncia.

Disputa eleccionaria

Luis Rueda y su espacio impulsaron que se lleve adelante el calendario electoral, es decir, todos los actos previos al comicio. Si hay una sola lista, será proclamada. Si no, que haya elección, sujeta a la decisión del Comité Covid-19.

Graciela Caselles y su espacio se opusieron al desarrollo del cronograma bajo el argumento de la situación sanitaria por la pandemia. Inclusive, acudieron a la Justicia Federal con competencia electoral para pedir la suspensión del calendario.

El juez Miguel Gálvez dispuso que se pueden realizar los actos previos al comicio a través de medios electrónicos y bajo normas de seguridad sanitaria. Con respecto a la elección, quedará sujeta a lo que diga el Comité Covid-19.

Viejo enfrentamiento, acuerdo y ruptura

Graciela Caselles y Juan Domingo Bravo se enfrentaron en la interna bloquista de 2012. La primera impulsaba la sociedad con el PJ, mientras que el segundo apuntaba a la ruptura de esa alianza. La disputa la ganó la diputada nacional.

Ambos se juntaron este año, pero no para enfrentarse, sino para armar un proyecto en conjunto para que el bloquismo se separe del justicialismo y tenga candidatos propios en las próximas elecciones nacionales y provinciales. La movida generó críticas del sector de Rueda, debido a que los dos habían tenido profundas diferencias.

En esa sociedad opositora, sumaron a Jorge Godoy y presentaron listas para el Comité Central y para 19 de los 22 comités departamentales.

Ahora, Bravo renunció y se verá qué hacen Caselles y Godoy, dado que ambos van como candidatos a vicepresidentes.