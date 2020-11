La ceremonia por la conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento de Leopoldo "Polo" Bravo sirvió, además, para que la presidente del bloquismo Graciela Caselles y el titular de la Convención, Luis Rueda, se reencontraran en buenos términos luego de duros cruces por la elección. Y ambos le confirmaron a este medio que se juntarán antes del cierre de presentación de listas. El pocitano busca conducir el partido, mientras que la diputada nacional no va por otra reelección, pero conserva una estructura y se la ha visto acompañando al candidato rival Jorge Godoy y se la ha señalado como que ha fogoneado las aspiraciones de Pedro Medina y de sumar a Juan Domingo Bravo en la oposición a Rueda. ¿Hay posibilidades que del encuentro surja un acuerdo? Difícil, porque la mujer, al ser consultada si está dispuesta a bajar línea a sus seguidores para sellar la unidad, dijo que, en realidad, son los postulantes a la presidencia los que tienen que pactar. Y Rueda manifestó que, aunque lo ideal sería evitar la interna para que no haya heridos, "tiene todo preparado" para el comicio y que cuenta con "un gran respaldo". Así las cosas, la cumbre perfilaría sólo para limar asperezas. No obstante, el resultado se sabrá una vez que se concrete.

El gesto había nacido del titular de la Convención, quien había llamado a la presidente en la previa de la ceremonia religiosa a "Polo" Bravo y acordaron entrar juntos al cementerio. A la salida, surgió la invitación del pocitano para reunirse. Rueda destacó que "hay cuestiones para aclarar", como que "si ella va a apoyar a otro candidato o ninguno". Además, indicó que la idea del encuentro también se debe a que "me lo han pedido dirigentes cercanos a ella, a los que les tengo afecto". Para ser el sucesor, Rueda corre con el caballo del comisario, dado que tiene el apoyo de los tres intendentes bloquistas, los tres diputados, concejales y dirigentes. No obstante, dijo que "si llegamos a evitar la interna, mejor. Pueden quedar heridos y quiero construir con todos adentro".

Caselles mantiene grupos de seguidores, estructura que puede sumar a la mochila de un candidato como Godoy, quien ha manifestado que cuenta con el apoyo de la diputada nacional. Pero, ante la consulta de la posibilidad de un acuerdo con Rueda, la presidente se desligó al señalar que "si los candidatos acuerdan, vamos para adelante. Voy a ser respetuosa de lo que decidan las bases". Con respecto a sus seguidores, indicó que "en general, están defendiendo una idea, un espacio de pensamiento", aunque reconoció que "hay otros que están con Luis. Yo no he obligado a nadie". Y pese a la estructura que pueda tener, hay quienes ven que la presidente ya no podría detener la carrera que han emprendido Godoy y Medina, por ejemplo, para presentar listas para el 5 de este mes. Luego, se verá si llegan con el peso suficiente para la contienda.

La referencia de Caselles al "espacio de pensamiento" tiene que ver con la postura de sacar al bloquismo de la alianza con el PJ (sociedad que la ha llevado a que sea diputada nacional por cuatro períodos) y ser una alternativa electoral, a diferencia del lineamiento de Rueda de seguir en el frente oficialista.

Por otro lado, la diputada es de la idea que en la reunión con Rueda se puede definir "qué es lo que se debe hacer en pandemia", dado que apunta a la suspensión del calendario electoral, punto en el que el pocitano apuesta a que se desarrolle, siempre que lo avale el Comité Covid-19.



En la Justicia

Uno de los cruces entre Caselles y Rueda se dio en la Justicia Electoral. La mujer solicitó la suspensión del calendario electoral debido a los contagios de coronavirus. El juez Miguel Gálvez le pidió al Comité Covid-19 que defina si se pueden realizar los actos previos a la elección. Rueda dijo que acatará lo que se resuelva.

Plazos

El 5 de este mes es el plazo de cierre de presentación de listas, mientras que la elección, si el Comité Covid-19 lo avala, será el 29. Si hubiera una sola lista, podrá proclamarse y se producirá la renovación de Caselles. En cambio, si hay más, se debe realizar el comicio, el cual estará sujeto a la situación sanitaria.