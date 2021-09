La Cámara Nacional Electoral había bajado línea para que los infectados, los contactos estrechos y las personas con síntomas de covid-19 pudiesen votar si insistían en hacerlo, pese a que están eximidos. Ese lineamiento iban a aplicar en el Juzgado Federal con competencia electoral de San Juan, aunque le iban a tomar los datos a esos votantes, cuyas actas enviarían a sede penal para su investigación y eventual sanción si surgiera que contagiaron a otras personas. Era una forma para tratar de frenar el riesgo, pero el Tribunal local cambió el criterio y cortó por lo sano: los contagiados, casos estrechos y sospechosos de coronavirus no deberán ir a sufragar ni en las primarias ni en la general y, si aún así lo hiciesen, no se los dejará entrar a la escuela. La movida va en sintonía con la disposición que tomó el juzgado electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que comanda María Servini de Cubría, y que surgió en acuerdo entre funcionarios judiciales de distintas provincias, como Buenos Aires y Córdoba. ¿El objetivo? Proteger la salud de la población en general en plena pandemia.

El secretario Electoral del Juzgado Federal Nº1, Edgardo Benítez, fue el que confirmó la novedad al señalar que "por orden del juez Miguel Gálvez, la que comparto plenamente, se va a priorizar la salud pública. La gente enferma de covid, al igual que los contactos estrechos y las personas con síntomas no deben ir a votar y conservar su aislamiento. Todos ellos van a ser justificados por la no emisión del voto". Además, destacó que habrá personal en las escuelas con termómetros digitales para tomar la temperatura corporal, lo que "es un elemento que nos permitirá tener la presencia de una de las pruebas para la sospecha del contagio". En el caso de que presente fiebre, uno de los síntomas del coronavirus, el funcionario resaltó que "vamos a ordenarle a la persona que se retire y que no ejerza su derecho a voto".

¿Cómo justificarán la no emisión del sufragio? Benítez explicó que, después de la elección, el ciudadano que se encuentre bajo un cuadro ligado al covid tiene 60 días para hacer tal justificación dentro una pestaña de la página oficial de la Cámara Nacional Electoral, en la que deberán llenar un formulario y dejar constancia de la situación sanitaria para obtener el certificado.

Ahora, ¿cómo demostrar cada una de las condiciones? Las personas que han dado positivo de coronavirus han recibido un mensaje de texto de las autoridades sanitarias o, en algunos casos, han obtenido algún certificado. En el caso del contacto estrecho, Benítez indicó que el ciudadano podría demostrar que convive con algún familiar contagiado. En cuanto a los casos sospechosos, es decir, los que presentan síntomas, el secretario Electoral reconoció que "la dificultad de la probanza es extrema".

El panorama abre la puerta para aquellas personas que no quieran ir a sufragar porque tengan miedo de contagiarse, estén desinteresados, molestos o por cualquier otro motivo encuentren un justificativo. No obstante, el secretario Electoral explicó que, una vez que lleguen cada una de las situaciones sanitarias planteadas, "analizaremos caso por caso". ¿Por qué deberían evaluarlas? Ese escenario se daría si la Cámara Nacional no otorgase los certificados de justificación de no emisión del voto y la persona acudiera al Juzgado Federal para evitar una sanción. ¿En qué consistiría un eventual castigo? En una multa que va de 50 a 500 pesos, indicó el funcionario judicial, quien agregó que los valores están desactualizados.





Más detalles del protocolo y la elección

Ventilación

La Cámara dispuso sanitizar unos 15 minutos cada dos horas las aulas que funcionan como cuarto oscuro. En San Juan mantendrán las salas abiertas y las puertas se cerrarán cuando el votante entre a elegir sus candidatos.

Filas

El secretario Electoral, Edgardo Benítez, había informado que, para evitar aglomeraciones, los votantes harán filas fuera de la escuela e irán ingresando de acuerdo a la capacidad y las dimensiones de cada establecimiento.

Facilitador sanitario

La Cámara Electoral creó la figura del facilitador sanitario, quien tendrá la misión de garantizar que se respete el distanciamiento social y el uso de barbijo, por ejemplo. Tal tarea estará a cargo de personal del Ejército o de Gendarmería.

Más escuelas

Para garantizar el distanciamiento social por la pandemia, el Juzgado y el Gobierno local acordaron sumar 61 escuelas. Así, el total de establecimientos educativos se irá a 272, según había informado el secretario Electoral.

Distribución

Como se incorporarán más escuelas, habrá electores que votarán en diferentes establecimientos educativos. Benítez había señalado que uno de cada cuatro votantes tendrá que sufragar en una escuela distinta a la que lo venía haciendo.

Padrón

El padrón electoral cuenta con 579.913 sanjuaninos habilitados para votar en las PASO de este 12 de septiembre y en las generales del 14 de noviembre. Con respecto a 2019, en el que hubo 561.207 electores, el incremento es del 3,33 por ciento.