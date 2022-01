Primero. Sancassani levantó la copa de la categoría D1 de la Asociación Sanjuanina de MTB en su oficina en la Legislatura, rodeado de sus diplomas como legislador y cuadros de sus referentes políticos.

"La bicicleta es un apéndice de mi cuerpo. Pasan dos días y no me subo a una, mi cuerpo me lo pide", dice el diputado por Zonda, Edgardo "Chango" Sancassani, quien agrega que "la montaña me atrapó porque no solo es conocer lugares sino introducirse en la naturaleza. Hace que uno se despeje y vea la vida de otra manera". Esa combinación lo llevó hace 14 años a practicar ciclismo de montaña o mountain bike (MTB, por sus siglas en inglés). "Es un cable a tierra porque la política te lleva a niveles complicados de estrés", resaltó. Y lo que era una práctica para estar en condición física se convirtió en competencia, al punto de que el legislador, a sus 60 años, se consagró campeón en diciembre en la categoría Master D1 de la Asociación Sanjuanina de MTB, que incluye a los competidores que tienen desde esa edad.

"Es una satisfacción personal", remarcó Sancassani. ¿El título es un espaldarazo para pelear a nivel nacional? "Después de 14 años, lo mío va a ser participación y seguir compitiendo a nivel local, porque implica mucho sacrificio. Todo requiere de dietas y cuidarte con las comidas", respondió el "Chango".

En su despacho en la Legislatura, rodeado de cuadros de don Leopoldo Bravo y su padre, Benito Ghandi Sancassani, el bloquista se definió como "deportista de alma" y destacó que la práctica "es un complemento para mantenerme física y psíquicamente. Me encantaría que todo el mundo hiciera deporte, es fundamental para cualquier ser humano".

El diputado, que va por su quinto mandato (los cuatro últimos, de manera consecutiva), manifestó que de joven jugó mucho al fútbol, de manera amateur, lo que llevó a que tuviera lesiones en los ligamentos y meniscos de ambas rodillas. "No me operé nunca", indicó, a la vez que reconoció, entre risas, que le da miedo la operación: "No quería que me metieran cuchillo". Por eso, su médico le recomendó una actividad deportiva de bajo impacto, como natación o ciclismo.

¿Por qué la bici? "Me atrapó porque es algo diferente. Con el grupo de ciclistas tenemos la oportunidad de recorrer todo tipo de terrenos. Lo lindo es que también hacemos turismo aventura. Conozco todos los puestos de mi departamento, de Valle Fértil, Jáchal e Iglesia. Recorremos las huellas de los baqueanos. Introducirte en los cerros, estar en el campo y pernoctar. Me cambió la vida", resaltó.

A los dos años de agarrar la bici y entrenar en la montaña, contó que su profesor le dijo que tenía condiciones para competir porque lo vio bien físicamente. "Me gustó la competencia", admitió Sancassani, quien recordó que la primera carrera que tuvo fue en Cuesta del Viento en 2010, a la que calificó de difícil. En esa constancia, ocho años después logró el subcampeonato en la categoría C1, los que tienen entre 55 y 60 años. Hasta que el año pasado obtuvo el título luego de seis carreras en una nueva categoría (Ver recuadro).

Su pasión por las dos ruedas lo ha llevado a que cuando se ha ido de vacaciones, "voy con la bicicleta o alquilo una". Inclusive, llegó a armar una bici de fibra de carbono, a la que llamó "Zonda I".

La actividad es riesgosa y el diputado reconoció que "me he caído varias veces, pero, por suerte, han sido raspones". Además, dijo que la competencia "es pura concentración", a diferencia de lo recreativo, que permite que sea un cable a tierra ante los compromisos y algún otro problema personal.

Desafío. El "Chango" dijo que es bueno en las subidas y bajadas en los cerros y que le cuesta agarrar velocidad en el llano.

Una conquista holgada

El campeonato 2021 de MTB de la categoría Master D1 contó de seis carreras en circuitos de Pocito, Albardón, Angaco, San Martín y Nikisanga, Caucete. Edgardo Sancassani dijo que tuvo enfrente 14 competidores y que en la temporada obtuvo tres primeros puestos y dos segundos lugares. Con ese rendimiento, dijo que en la cuarta carrera ya sabía que no se le escapaba el título, al punto de que indicó que le sacó unos 50 puntos a su inmediato perseguidor. El 22 de diciembre, la Asociación Sanjuanina de ciclismo de montaña le entregó el premio.