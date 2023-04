De los referentes sanjuaninos de Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio (JxC), el líder de Actuar, Rodolfo Colombo, fue el único que salió a defender al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la decisión que tomó para que los vecinos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tengan sistemas distintos para elegir autoridades de ese distrito y nacionales. Quienes no atendieron los llamados de este medio fueron el presidente de Producción y Trabajo y candidato a gobernador por Cambia San Juan, Marcelo Orrego; el referente del Pro local y diputado provincial Enzo Cornejo; y el titular del radicalismo sanjuanino, Eduardo Castro. Entre los cuatro representan a Cambiemos en la provincia. En su defensa, Colombo remarcó que Rodríguez Larreta "está cumpliendo con lo que la ley de CABA indica para la aplicación de la boleta única electrónica". Así, dijo que dicha norma se sancionó en 2018, para entrar en vigencia en 2020, por lo que se debe aplicar en este comicio de 2023, ya que en 2021 "fueron elecciones nacionales legislativas". Bajo ese marco, dijo que "Macri (el principal crítico de la decisión del alcalde porteño) está equivocado" y que "Larreta está demostrando un juego enorme" y que "va a hacer un ejemplo muy grande para el país".

La decisión del jefe de Gobierno porteño generó un quiere dentro de la oposición nacional (ver nota relacionada ), al punto que, además del expresidente Macri, los que salieron a criticarlo fueron la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y la actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich. A su vez, entre los manifestaron su apoyo al alcalde figuran referentes de la Coalición Cívica ARI, de Elisa "Lilita" Carrió, y la UCR.

Habría que preguntarle a Macri por qué plantea esto cuando la ley obliga a Larreta a aplicar la boleta única”. Rodolfo Colombo Líder de Actuar, miembro de JxC

Colombo, fundador de Actuar y candidato a intendente de la Capital por el espacio de Orrego, fue el único que atendió los llamados de este medio. El silencio del resto dejó al descubierto la falta de un postura (o su intención de no revelarla) sobre la decisión que tomó Larreta, quien, el año pasado, en un acto en San Juan y, al opinar sobre el nuevo sistema electoral que se aplicará el 14 de mayo, que es igual a Lemas, había lanzando que "vamos a dar pelea para que no nos cambien las reglas de juego", además de que el oficialismo local quería "hacer trampa". Fue el propio Macri el que cuestionó al alcalde porteño al indicar que "no hay que cambiar las reglas electorales" y que la movida "es una desilusión". Desde el uñaquismo resaltaron que "se les cayó el discurso político", ya que "uno de sus principales referentes nacionales es el que ahora cambia las reglas cuatro meses antes de la elección".

Colombo, alineado con Rodríguez Larreta y el radical Martín Lousteau (en teoría, principal beneficiado de la jugada y socio del alcalde), manifestó que el porteño "está cumpliendo con lo que le indica la ley, que se reformó en 2018, y que generó, para CABA la boleta única electrónica". Así, indicó que no cambia las reglas de juego y que la boleta electrónica hace "la elección más transparente, barata, más directa para los vecinos de la CABA y el mismo día que la nacional". Además, dijo que la decisión, "inclusive, se dio con voces que, dentro de su espacio, querían otra cosa, quizás pensando en una cuestión de resultado electoral". Entre ellas, la de Macri, quien, para Colombo, "está equivocado en el fondo de la cuestión", porque "dicha ley se sancionó en el 2018 para que entre en vigencia a partir del 2020, por lo que inevitablemente se debe comenzar a aplicar este año". Así, expresó que "Larreta está demostrando ser un estadista" y es "lo que los argentinos necesitamos en estos momentos bisagras".