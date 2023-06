Lanzamiento. Frente a la militancia, el espacio Vamos San Juan, que lidera Sergio Uñac, lanzó al senador Rubén Uñac como candidato a gobernador, en compañía de Andino como vice, de cara a las elecciones del 2 de julio.

La primera expresión que tuvo Rubén Uñac cuando arribó al acto en el que fue confirmado como candidato a gobernador fue que "el logo que se ve en la calle, el de la U, es de Uñac, pero también es de unidad". Esa frase la repitió al finalizar su discurso ante la militancia, que lo apoyó para tratar de lograr una victoria de cara a las elecciones del 2 de julio. El mensaje no es menor, ya que indicó que "vamos a convocar a la unidad, ir en busca de todos y, por supuesto, invitamos a aquellos que no se sienten identificados con nosotros. A ellos, los recibimos con los brazos abiertos". Rubén no fue el único que tiró líneas en ese sentido, ya que con la misma óptica se expresó Sergio Uñac al indicar que "hoy comienza una nueva etapa en San Juan" y "los convoco a seguir trabajando con más fuerza que nunca para defender lo nuestro". En esa línea, indicó que "el próximo 2 de julio, de la mano de Rubén y de Cristian (Andino), vamos a defender y ratificar el rumbo que los sanjuaninos ya elegimos", en referencia al resultado del 14 de mayo, donde en la mayoría de los municipios, hubo una victoria de la subagrupación Vamos San Juan.

El de ayer fue un acto de lanzamiento a 26 días de un comicio en el que, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo se elegirán Gobernador y Vice. Esa situación no pasó desapercibida por los tres referentes políticos del espacio, quienes, en sus discursos, hicieron referencia a la sentencia que inhabilitó a Sergio Uñac para acceder a un nuevo mandato. Incluso, ese fue uno de los puntos en común entre los tres para envalentonar a la militancia a que produzca una victoria en los comicios.

El reemplazo de Sergio Uñac será presentado hoy ante el Tribunal Electoral, cuerpo que deberá oficializarlo.

La unidad a la que hicieron referencia los hermanos Uñac tuvo como destino al frente oficialista San Juan por Todos, en el que está incluido el giojismo, bajo la subagrupación San Juan Vuelve, con el que han existido diferencias públicas. Bajo el sistema Sipad, que es igual a lemas, ambos sectores se impusieron sobre la oposición de Unidos por San Juan que encabeza Marcelo Orrego. Por lo que, de trabajar de la misma manera, hay quienes entienden que una victoria está, prácticamente, al alcance de la mano. Además, se vienen fechas claves de cara a la elección nacional, donde se elegirán diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur. El 14 cierra el plazo para la presentación de alianzas, mientras que el 24 finalizará el periodo para presentar precandidatos, en la que Sergio Uñac va camino a encabezar la lista de senadores.

En un encendido discurso, el gobernador Uñac afirmó que "Rubén y Cristian, son la garantía de continuidad de este proyecto político". Además, se expresó con dureza contra la oposición de Juntos por el Cambio por "ir a conseguir en Buenos Aires, en los despachos de la city porteña, lo que no pueden conseguir con el voto popular en San Juan". También hizo referencia a su futuro próximo al expresar que "seguiré trabajando por la provincia desde el lugar que me toque".

Por su parte, Rubén no tuvo reparos en expresar que "las circunstancias de la vida me ponen hoy acá, en este lugar y en este momento, y no lo voy a sacar el culo a la jeringa porque tengo el apoyo del Gobernador y del candidato a vicegobernador". Además, aclaró que "este no es el apoyo a mí, sino a San Juan y a nuestro movimiento", por lo que, ahora, "venimos a ratificar lo que el pueblo decidió el 14 de mayo" a "consolidar este gran proyecto, para que definitivamente se quede en la provincia".

DEFINICIONES

> Sergio Uñac / Gobernador

“Esta es una noche muy importante para fortalecer, desde San Juan, las autonomías provinciales. Eso es lo que han vulnerado con una resolución que nada tiene que ver con la voluntad del pueblo sanjuanino. Rubén y Cristian son la garantía de continuidad de este proyecto político en San Juan”.

> Cristian Andino / Candidato a vice

“Los sanjuaninos tenemos el mejor gobernador de la Argentina y se llama Sergio Uñac, nuestro conductor y líder de este proyecto político. Y estoy seguro que Rubén va a llevar adelante este desafío de la mejor manera, este es el próximo gobernador de San Juan”.