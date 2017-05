Desde junio, los amantes del ciclismo y de los paisajes montañosos podrán disfrutar de la esperada Ruta Interlagos. Se trata del camino que conecta los diques Punta Negra y Caracoles y que ya cuenta con el tramo principal pavimentado, por lo que sólo restan algunos trabajos complementarios para que sea inaugurada. Desde Vialidad Provincial estimaron que la apertura no será más allá del mes que viene, una vez que la empresa finalice la señalización del camino y entregue la obra a manos de la provincia.



En un principio se esperaba que la ruta sea inaugurada en diciembre de 2015, pero las autoridades tuvieron en cuenta las características del lugar y decidieron agregarle un embarcadero al dique Punta Negra. Por eso, la obra se postergó hasta marzo, mes en el que se decidió pavimentar dos kilómetros de ese camino para que sea de mejor acceso al público. La calzada está terminada y ya no restan más trabajos de magnitud para que la ruta sea habilitada.



El tramo pavimentado y que cuenta con espacio para los ciclistas va desde el paredón del Dique Punta Negra hasta el embarcadero de ese embalse.



Luego queda un camino más extenso, pero sin pavimentar, aunque con el suelo consolidado, que da acceso hasta la represa Los Caracoles. Ese sector también estará abierto al público, según confirmaron las autoridades. El proyecto general contempla una calzada en todo el recorrido, por lo que el resto está previsto en una segunda etapa.



La ruta suma un total de 27 kilómetros, contando desde la rotonda de acceso de Calle Las Moras hasta llegar al Dique Los Caracoles (ver infografía). El acceso entre los dos diques es una de las obras más esperadas desde el sector turístico porque, según explicaron las autoridades, cuenta con lugares únicos en San Juan donde se puede contemplar un paisaje de un lago en la quebrada de dos cerros muy cercanos. Pero eso, desde el Ejecutivo decidieron hacerle algunas mejoras a la obra, como un embarcadero, miradores especiales y algo destinado a los amantes del deporte, una ciclovía.



Según explicó el titular de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños, la ciclovía tiene particularidades especiales porque no sólo es más ancha que algunas que ya existen (tiene un total de cuatro metros), sino que además no cuenta con un guardarrail que la separe de la calzada original.



Sobre la obra, Magariños explicó que “hemos terminado la pavimentación y ahora estamos con la etapa de señalización para completarle las medidas de seguridad para que esté en condiciones”.

Además dijo que “con el embarcadero se ha generado una zona para que las personas puedan acceder y practicar deportes náuticos o la pesca. Asimismo, le estamos dando un ancho importante a la ciclovía, para que la gente pueda acceder y disfrutar del paisaje en bici. Eso va sumado a los miradores, que están preparados y diseñados de manera tal que las personas puedan ingresar a un sector seguro, estacionar y que no dejen sus vehículos en la ruta”.



El camino Interlagos empezó a construirse en 2013 con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión total, con las últimas modificaciones, suma unos 780 millones de pesos.



Obras complementarias

En los 27 kilómetros de la ruta se han construido dos miradores con diseño propio para poder apreciar la belleza del paisaje. Además, se van a habilitar otras 15 zonas para el estacionamiento vehicular de descanso o para admirar el paisaje. Las vistas del espejo encerrado entre cerros son únicas, aseguran los que trabajaron en la obra.



Por otro lado, desde Vialidad Provincial confirmaron que están trabajando en un proyecto más importante para mejorar las ciclovías sobre la ruta 12. La intención del Ejecutivo es realizar mejoras en los tramos que comprenden desde Avenida Libertador, pasando por la Quebrada de Zonda hasta llegar a calle Las Moras, y de ahí enganchar con el camino que lleva directo a los diques que ya cuentan con la señalización.