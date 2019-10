Luego de la elección que le dio dos bancas de diputado nacional al oficialismo local y una al macrismo, el Gobernador atendió a este diario para hacer un balance de la contienda electoral del domingo pasado, tanto en la provincia como a nivel nacional. Desnudó algunos de los pedidos que le hará al presidente electo y los planes que tiene para el gobierno como para el partido. Aseguró que bien avanzado noviembre tendrá los nombres del nuevo gabinete, pero adelantó que los equipos de los ministros que deben ocupar otros cargos, tendrán prioridad.



-En líneas generales, ¿cómo calificaría del 1 al 10 la elección que hizo su Frente de Todos acá en San Juan?



-Fue una muy buena elección.



-Póngale un número.



-11 (risas) No, no quiero cuantificar en números, pero te lo voy a definir más que cuantitativa cualitativamente: fue una muy buena elección.



-¿Por qué?



-Porque había una clara polarización y nosotros logramos mantener el resultado que nos permitió ganar la elección y colocar dos diputados de tres, pero además si vos lo mirás desde lo regional, Juntos por el Cambio ganó en Mendoza, Juntos por el Cambio ganó en San Luis y desde lo regional en Cuyo, en la única provincia donde gana el Frente de Todos es en San Juan, por eso digo que ha sido una elección importante para nosotros.



-Mendoza era esperable, la sorpresa podía haber sido San Luis.



-En Mendoza el Frente de Todos ganó en la primaria nacional y perdió en la general. No sé si es esperable o no, pero la realidad mostró que en tres provincias de Cuyo donde el Frente de Todos ganó la elección en las primarias solamente mantuvo el resultado la provincia de San Juan y perdió en las otras dos provincias.



-¿Eso le da a usted un plafón distinto a la hora de pararse frente a Fernández?



-No, no sé si un plafón distinto, pero es una provincia donde se ganó, ha sido un resultado importante respecto del contexto nacional y me parece que me da la tranquilidad de sentarme a conversar con un nuevo presidente que sabe que mi provincia a acompañado su proyecto.



-¿Cuánto de uñaquismo y de giojismo hay en esa victoria?



-Hay mucho de peronismo y hay mucho de una visión que tenemos los sanjuaninos que es un proyecto que en estos cuatro años muy difíciles de la realidad económica del país, San Juan ha logrado mantener niveles importantes de su economía y orden. Así que, no creo que tenga "ismos". El resultado electoral, tiene un conjunto.



-En el peronismo siempre existen los "ismos".



-Por eso digo, si tiene un "ismo" es el peronismo, los demás son circunstancias. Antes gobernó Gioja, ahora gobierno yo, me han dado la gran responsabilidad de hacerlo por cuatro años más y después o después de ese después, debe venir otro Gobernador y me parece que si es de nuestro sector político será otra vez el peronismo el que coloque un Gobernador y no ningún tipo de apellido. El gobierno medularmente está conformado por peronistas.



-¿Le llamó la atención lo de Capital? Donde perdió Fernández y perdieron sus candidatos.



-Es un fenómeno que se ha venido dando, nos pasó en las primarias.



-Salvo en el 2015.



-Salvo en el 2015 y salvo en la elección provincial que hemos mantenido la intendencia y por un margen importante.



-Y eso fue hace poco tiempo, es llamativo que se haya obtenido un resultado tan malo a tan poco tiempo de buenos resultados del peronismo en ese departamento.



-Yo creo que tenía otro contenido esta elección. Tenía más condimento nacional que provincial, pero lo importante es que la intendencia y la gobernación la pudimos mantener ganando también en Capital. En esta elección ha sido un fenómeno, que también es un hecho real, que en la mayoría de las capitales el frente Juntos por el Cambio ha logrado obtener un triunfo y nosotros no hemos sido la excepción.



-¿Usted lo ata a eso y no a alguna maniobra de la intendencia de algún dirigente del peronismo en Capital?



-No, descarto absolutamente eso.



-Hoy gobierna un intendente que el uñaquismo prácticamente corrió.



-No, hubo una interna como se produjo en Angaco, Rawson, 9 de Julio, Iglesia, Zonda, Caucete, etc. No fue un hecho aislado, hubo una interna porque las circunstancias aconsejaban que hubiese una interna y logramos mantener la intendencia, que es lo importante.



-Usted puso a un hombre de mayor confianza a competir, no fue cualquier interna.



-Pero los dos son personas de fuste, tanto el actual intendente (Franco Aranda) como el ministro de Gobierno (Emilio Baistrocchi) son personas de fuste, pero obviamente hubo un resultado, como tiene que ser, como pasó en los otros departamentos también. Yo descarto de plano y absolutamente cualquier otra cosa.



-Nombró Angaco, el intendente fue suspendido después pidió licencia, la Justicia lo restituyó. Hay algún rumor de que el intendente abandonaría el peronismo de Uñac y se iría con el peronismo de Gioja, ¿hay algo de eso?



-No, yo he conversado con todos los sectores y les he aconsejado que el diálogo y la posición equilibrada es lo que la sociedad valora. Evidentemente por distintos motivos, que desconozco en detalle, no se ha logrado esto. Igual, esto está por terminar. Hay un solo peronismo además, me parece que no hay ningún tipo de elemento que pueda indicar nada. Somos respetuosos, los municipios son autónomos y ellos están actuando de esta manera.



-Volviendo a la elección, sus diputados Gioja, Caselles, Allende, Castro ¿van a ir a un interbloque, se van a dividir, van a estar bajo el paraguas de Fernández que seguramente será el Frente de Todos? ¿Cómo se va a organizar?



-Yo tengo reuniones sobre el jueves o viernes si puedo con Alberto Fernández sería un gusto y de no ser así tengo reuniones seguro con Santiago Cafiero, que es una persona de absoluta confianza. Allí vamos a ver cual va a ser el camino que Alberto Fernández, como presidente electo y como responsable de nuestro sector político, pretende para la tarea legislativa y nosotros vamos a hacer muy coherentes con lo que Alberto nos pida en este sentido.



-¿Le va a pedir alguna comisión?



-Siempre se piden cosas.



-¿Cuál tiene en mente?



-Minería obviamente, por mencionar alguna. Vamos a pedir retener lo que tenemos y si podemos avanzar un poco más sería bueno. Obviamente que Minería es importante para el país y muy importante para San Juan.



-¿Las presidencias?



-Si podemos, lo haremos.



-¿Aspira que la comisión de Minería quede para el peronismo sanjuanino?



-Si, aspiramos que quede para el peronismo, que quede para una provincia que entiende de minería, que pueda mostrar un modelo minero sustentable, honesto y amigable con el medioambiente y me parece que todas esas características las reúne la provincia de San Juan. Es lo que vamos a pedir. Hay que esperar, no seremos los únicos que vamos a pedir.

San Juan ha logrado mantener niveles importantes de su economía y orden.

El resultado sanjuanino me da la tranquilidad de sentarme con este nuevo presidente.

- ¿Será Gioja el encargado de esa comisión, si se da la oportunidad para San Juan?



- José Luis entiende mucho de minería y sería una opción más que importante. Me gustaría que Gioja ocupe la comisión de Minería.



- Orrego ha hecho una muy buena elección, ha subido una cantidad importante de votos, más o menos como subió Macri a nivel nacional, a pesar de que renegaba de ser de ese sector, lo cual suena a contradicción, pero es así. ¿Orrego se ganó el título de líder de la oposición?



- Es una definición que tienen que tomar ellos, no sé qué opinan. Primero, es una buena elección la de Marcelo, lo he felicitado ayer, como lo he hecho con José Luis Gioja y con Graciela Caselles, que son de mi espacio, pero los tres que han resultado electos en el día de ayer (por el domingo) han recibido una comunicación mía, algunos de manera personal, otros de manera telefónica. Vale esto para hacerlo público. Marcelo es una buena persona, pero las jinetas que debe lograr son propias de su espacio, es un análisis interno que ellos deben hacer. No sé qué opinará Roberto Basualdo, con quien ayer he tenido una comunicación. Me ha llamado para felicitarme, que lo agradezco también.



- ¿Tiene diálogo con él, con Fabián Martín?



- Con todos. Tengo diálogo con Marcelo Orrego, tengo diálogo con Fabián Martín, tengo diálogo con todos.



- Es un escenario bastante esperanzador para usted y para el gobierno de San Juan que haya un mismo color político en la Nación. ¿Lo ve así?



- Sí. Creo que nace una luz de esperanza para San Juan a partir del 10 de diciembre. Nunca me he caracterizado ni por quejarme, ni por criticar, ni menos por acusar, pero han sido años difíciles porque costaba y las cosas que hemos logrado, en lo que San Juan se ha comprometido, lo ha puesto puntualmente y con creces. Si decíamos hacemos tal obra y San Juan ponía tal o cual cosa, nosotros hemos cumplido a rajatabla. Seguimos pagando la Ruta 40 Norte, aún con problemas judiciales con Vialidad Nacional, de manera ininterrumpida. La obra se mantiene y los trabajadores siguen cobrando. San Juan ha tenido palabra en esto y la ha cumplido. Obviamente que, para mí, genera gran expectativa tener un presidente con el cual, a partir del 10 de diciembre, tengo una relación anterior, un vínculo de amistad, a quien hemos logrado mostrarle qué hemos hecho los sanjuaninos, que me he sumado desde el inicio a este proyecto, pero San Juan tiene ciertas cosas para cumplir y nosotros no vamos claudicar de las cosas que tengamos para pedir y/o para reclamar.



- ¿Qué Uñac veremos a partir de ahora? ¿Uno que viaje más seguido a Buenos Aires? ¿Vamos a ver un Gobernador que tenga mayor injerencia en las cuestiones nacionales?



- Dios quiera que sea así, no por mí sino por la provincia, pero vamos a ver un Gobernador muy ocupado por San Juan, como primera medida. Muy atento también a la situación nacional y Dios quiera que pueda ser con algún tipo de injerencia en el desarrollo, no de la política nacional, en el desarrollo institucional nacional.



- Por Hensel u otros, ¿algún avance?



- Lo que se pueda y aún sin colocar ninguna persona, porque eso es muy difícil porque además no hay un gobernador, hay 16 gobernadores que pretenden lo mismo que uno. Así que es casi un imposible pretender colocar a una persona.



- La puerta la abrió usted cuando dijo que Hensel tenía buenas chances...



- Es que a mí me interesa y mucho. Eso no varía. El interés no varía, lo que no quiere decir que sea tarea fácil.



- ¿Ha avanzado en algo con eso?



- No. Conversaciones muchas, pero de ahí en más, de manera concreta...



- ¿Fernández le ha confirmado que va a elevar a Ministerio la Secretaría de Minería?



- No. Yo entendería que queda en el marco de lo que hoy está.



- ¿No va a haber movimiento ahí?



- Queda el ministerio de Energía y Minería con dos Secretarías.



- Va a ser Secretaría de Minería, ¿Fernández nunca prometió lo contrario?



- No. Nunca prometió nada, hemos conversado y el modelo de San Juan es un modelo interesante.



- ¿Cuándo piensa conformar el Gabinete?



- Me pongo a trabajar durante esta semana en esto.



- ¿La semana que viene tiene el Gabinete armado?



- No digo que la semana que viene, pero ya en esta semana me pongo a trabajar. No creo que la semana que viene, es probable que pueda haber algunos, no muchos, pero algunas definiciones, que no quiere decir que las vaya a comentar en público.



- ¿Cuándo tiene pensado anunciarlo?



- Bien avanzado noviembre.



- Confirmó Educación y Salud.



- No, dije que tienen grandes chances de quedarse, pero que ninguno se crea que ha pasado pasaporte para nada.



- Hensel es legislador electo, sería la segunda vez que lo saca de la Cámara de Diputados para dejarlo en algún otro cargo...



- Eso le pasa por ser buen funcionario y un funcionario honesto.



- ¿Está confirmando que se queda en Minería?



- No. No estoy confirmando eso, pero en el caso que haya algún nuevo destino para él, me parece que obedece a que hace las cosas bien. No solamente él, otros tantos también.



- Hay un área que preocupa mucho, que es la de Gobierno, en donde Baistrocchi ha tenido un desempeño bastante mejor que los anteriores ministros y que ha hecho diferencia...



- Es así.





- Pero además es un lugar muy delicado. ¿Apunta a alguien del equipo de Baistrocchi? ¿Será alguien de afuera?



- En cada lugar en los que va a haber cambios, aspiro a que alguien del equipo de los ministros tenga chances para reemplazar a los que se van, pero no quiere decir que todo vaya ser así. Habrá alguna valoración. Miraré posibilidades, circunstancias y oportunidades. Y a partir de ahí, tomaré una decisión. Pero si es gente que se ha venido desarrollando y lo ha hecho bien, bueno, tiene como algún paso hacia adelante.



- ¿Eso va para Hacienda también?



- Va para todos los ministerios. Pero primero miraremos hacia adentro.