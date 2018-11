Modalidad. Muchos departamentos cuentan con pasantes y becarios en sus filas, pero Santa Lucía y Rivadavia están en el tope de las contrataciones de esa modalidad de trabajo irregular.

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, volvió a criticar a los intendentes basualdistas Marcelo Orrego y Fabián Martín, de Santa Lucía y Rivadavia respectivamente, por el uso de parte de los 20 millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para el pago de sueldos de becarios y pasantes. Los jefes comunales habían dicho que utilizaron los fondos para hacerle frente al recorte que habían sufrido por parte de la provincia cuando destinó la ayuda salarial para el refuerzo de la planta permanente y los contratados. Pero el alfil uñaquista retrucó que "no hubo ninguna reducción. En su momento dimos los recursos de siempre, lo que pasa es que hoy les resultan insuficientes porque ellos incrementaron el número de pasantes y lo más grave es que han ido a pedir fondos a la Nación para financiar pasantías".



La disputa data de abril, pero cobró vigencia cuando trascendió que Orrego y Martín, aliados de Cambiemos, habían conseguido 10 millones de pesos cada uno de aportes nacionales para destinar un porcentaje al pago de salarios de los becarios y pasantes. En ese marco, señalaron que tomaron esa decisión por el recorte de fondos provinciales. Hace siete meses, Gattoni había indicado duramente que el Estado "no puede financiar la ineficiencia de Rivadavia y Santa Lucía". Según informes de Hacienda, el rivadaviense había recibido la comuna, en diciembre de 2015, con 833 pasantes y casi dos años después, la cifra trepó a 1.208 mientras que el santaluceño tenía 535 trabajadores temporales en 2012 y al 30 de diciembre 2017 los aumentó a 887. Por eso, el alfil uñaquista reiteró ayer que "tanto Santa Lucía y Rivadavia, en lugar de reducir las pasantías, las aumentaron. Entonces, si lo que siempre se les ha dado no les alcanza, es que incrementaron las pasantías. Y así buscaron fondos nacionales para financiarlas".