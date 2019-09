Viejos tiempos. Jaime Barcelona y Mónica Morvillo conformaron la dupla que ganó en 2016. Hoy están fuertemente enfrentados y se medirán en las urnas.

La elección de autoridades en el gremio universitario Adicus entró en la recta final y se recalentó la disputa entre los candidatos a la conducción. La ex secretaria Adjunta, Mónica Morvillo, denunció en la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación presuntas irregularidades en el proceso electoral, como la incorporación de jubilados con más de seis meses de atrasos en la cuota y docentes con licencia sin aportes sindicales. Por eso, solicitó al organismo laboral la exclusión de dichos afiliados y le apuntó a Jaime Barcelona, actual secretario General, de orquestar la maniobra para engrosar el padrón y obtener una ventaja. El titular del gremio, que va por la reelección, dio su versión sobre la inclusión de los asociados y dijo que su rival "tiene una actitud discriminatoria" con respecto a los pasivos y los profesores que están con permiso por enfermedades de largo tratamiento o las docentes que tienen embarazos.

Barcelona y Morvillo encabezaron juntos la fórmula que en 2016 se quedó con el liderazgo de Adicus, el gremio con mayor representación en la vida laboral de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el más combativo y que cumple a rajatabla las medidas de fuerza que dicta a nivel nacional Conadu Histórica, confederación a la que está adherida. Pero el vínculo se rompió, al punto de que la mujer había asegurado en 2018 que Barcelona y otros directivos la hostigaban por las diferencias que esgrimía sobre la conducción. El mandamás del sindicato había negado tal acusación y la cúpula había intentado desplazarla del puesto por inconducta gremial.

Morvillo se anotó en la pelea para liderar el sindicato, renunció a la Secretaría Adjunta y cuestionó la incorporación de los afiliados ante la Junta Electoral y, tras los rechazos, acudió al Ministerio de Trabajo. En la presentación que realizó su lista se destaca que los docentes jubilados y los que están con licencia "deben proceder al pago de la cuota de afiliación para poder hacer uso del derecho a sufragar, exigencia basada en el principio de igualdad ante la ley". Barcelona dijo que tanto a los pasivos como a las docentes con permiso por embarazos "no se les hace el descuento sindical porque, como les paga la Anses, no tiene un código de descuento. No por eso dejan de ser afiliados". Así, la elección del miércoles se dará a pura disputa.