Búsqueda. El bloquismo cumplió este año 100 años y movilizó a dirigentes, militantes y simpatizantes. En ese universo deberá buscar a las mujeres que quieran sumarse a las estructuras de conducción partidaria.





A medida que vayan teniendo sus elecciones internas, las fuerzas políticas avanzarán hacia la incorporación del 50 por ciento de mujeres en sus órganos de funcionamiento, tal cual lo establece la ley nacional de Paridad de Género. En ese marco, de las agrupaciones grandes, aquellas con mayor cantidad de afiliados y considerables estructuras, el partido bloquista (PB) y la Unión Cívica Radical (UCR) serán las primeras en adecuar sus órganos partidarios, ya que en septiembre llevarán a cabo sus comicios para definir sus autoridades.



La norma que fija una distribución igualitaria entre damas y varones en los puestos de conducción partidaria se sancionó en diciembre y dejó atrás a la que determinaba un cupo femenino del 30 por ciento. La ley es obligatoria, ya que los partidos que no la cumplan incurrirán en una de las causas de pérdida de la personalidad política, lo que les impedirá participar en actos eleccionarios.



De esa manera, este año comenzó la etapa de transición para las fuerzas políticas, por lo que aquellas que ya tenían conformadas sus autoridades antes de la sanción de la ley, es decir, con el viejo esquema, y que enfrentarán una renovación luego de, por ejemplo, la elección general de 2019, no tendrán problemas con la Justicia Electoral. Las autoridades sí deberán adaptar sus cartas orgánicas y definir sus puestos a medida que vayan teniendo sus comicios internos. El bloquismo, con 31.478 afiliados según el registro en la Justicia Federal, no tendrá que cambiar su reglamento, ya que establece que los cargos se definirán de acuerdo a la ley vigente. En el partido de la estrella deberán llenar los casilleros de los 43 miembros del Comité Central y los 113 de la Convención con hombres y mujeres en partes iguales. En la fuerza bloquista dijeron que la presidenta Graciela Caselles ya dio instrucciones para que se trabaje en cumplir el cupo.



Lo mismo hará el radicalismo con los 18 puestos del Comité Provincia y los 64 de la Convención. La fuerza centenaria cuenta con 20.897 afiliados y su titular, Eduardo Castro, explicó que tienen que adecuar la Carta Orgánica, pero que el Comité le ordenó a la Junta Electoral que aplique el cumplimiento del 50 por ciento, dado que luego la Convención reformará el reglamento interno.



Como el justicialismo local, con 45.882 afiliados, prorrogó en abril los mandatos de sus autoridades hasta fines del año que viene por la intervención del partido a nivel nacional, sobre esa fecha deberá adaptar su estructura al régimen de paridad de género. En su caso, el Consejo provincial está integrado por 24 miembros titulares, mientras que el Congreso cuenta con 115 representantes.



Por otro lado, una de las fuerzas que ya cumplió con la normativa es el Socialismo (Ver recuadro).



En las estructuras partidarias, no es necesario que los postulantes vayan de manera intercalada, cosa que es obligatoria para la conformación de las listas para los cargos nacionales de senadores y diputados. Es que la norma también se aplica para esos espacios, por lo que en las elecciones 2019, San Juan deberá cumplir con el reparto equitativo entre hombres y mujeres para los puestos de diputados nacionales, cosa que no se dará para los cargos provinciales.



Vigentes 20 Son los partidos políticos vigentes a la fecha, según datos de la Justicia Federal. La fuerza Libres del Sur se encuentra tramitando su personería política.

Impulso

La ley de Paridad de Género es la 27.412, que modifica artículos del Código Electoral. La norma fue impulsada por el massismo y obtuvo media sanción del Senado en 2016. En una extensa sesión, Diputados la aprobó en diciembre de 2017.

Los que están dentro

El Partido Socialista ya se encuentra encuadrado dentro de la ley de Paridad de Género, según reconocieron en el Juzgado Federal Electoral. Hugo Cárdenas, flamante secretario General, informó que la Junta provincial está compuesta por siete titulares, cuatro hombres y tres mujeres, y siete suplentes, con cuatro damas y tres varones. Las autoridades están de manera intercalada. El Congreso, por su parte, tiene 22 miembros, repartidos de manera equitativa y de forma alternada.



Con respecto a los otros partidos, el basualdismo tendrá sus elecciones en octubre, mientras que el Pro llevará a cabo la renovación de autoridades a fines de 2019.



En el partido ADN, que fue reconocido en junio de por la Justicia Federal con competencia Electoral, indicaron que en el Congreso partidario cuentan con nueve damas y cinco hombres, pero tenían dudas sí cumplían con la norma en cuanto a la conformación del Consejo, ya que el mismo está integrado por tres hombres y dos mujeres.