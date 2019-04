Como cada paro nacional al que adhieren los docentes, los padres quieren conocer qué gremios se suman y los maestros, si el Gobierno provincial descontará o no el día. Sobre este último punto se refirió el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni.

El funcionario aseguró que el paro no responde a una cuestión sindical puntual, sino a "un malestar social" y de esa manera dejó abierta la puerta al no descuento del día a quienes adhieran al paro de este martes 30.Hasta el momento, el único gremio que llamó a sus afiliados a no dictar clases es UDAP.

"Vamos a brindar las condiciones para que el que quiera trabajar lo haga y el que no también", agregó.

En las últimas medidas de fuerza, el gobierno provincial aplicó la teoría del "día trabajado, día pagado".