Durante la madrugada de este este sábado, finalmente el Gobierno y los gremios docentes acordaron un aumento de sueldo del 65 por ciento en tres tramos, con un piso salarial de $78.000, entre otras mejoras. En ese contexto, ahora, los docentes autoconvocados definen entre ellos si los satisface o no la decisión y si el lunes harán paro o volverán a las aulas.

"Estamos analizando, porque lo que se difundió públicamente sobre el acuerdo no tiene toda la información, no lleva la parte técnica. Y, además, ha sido acordado entre los gremios y el Gobierno, pero nadie nos consultó a nosotros", comentó Jorge Echegaray, uno de los docentes autoconvocados.

Y agregó: "Anoche el grupo definió continuar con el paro el lunes, pero aún no salía el comunicado sobre el acuerdo. Así que esa definición quedó antigua. Lo que estamos haciendo ahora es consultar a todas las escuelas cómo les parece que tenemos que seguir. Es que, si bien se ve en algunos puntos en los que ha habido justicia, no quiere decir que eso se vaya a ver reflejado en los sueldos. La base del reclamo es 'no me alcanza el dinero'. Y con esto se puede entender que todo se sigue tapando con parches".

En cuanto al modo en que se están realizando las consultas, el docente dijo que, "hemos armado una estructura con representantes rotativos de las escuelas y de los departamentos. Ellos se reúnen y van pasando a las bases. Todo se discute. Está muy movilizado todo, pero hay una disconformidad porque no se ha respetado la consulta. No se puede desconocer la estructura que se ha armado a través de este movimiento".

En cuanto a la decisión de las autoridades de descontar los días no trabajados a partir del lunes, Echegaray afirmó: "Esa nunca fue una condición para dejar de movilizarse. Siempre lo hemos hecho sabiendo que podíamos tener algún tipo de represalia o descuentos. Son tantas las injusticias de tantos años, que eso pasa a ser secundario".

Para finalizar indicó que, "durante el fin de semana vamos a tener las definiciones. Lo más probable es que se sepa recién mañana. Sí, sabemos que el impacto del acuerdo en el sueldo no se va a ver tanto".