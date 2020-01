Fuentes tanto empresarias como del Gobierno de la provincia coincidieron en el balance de una reunión que se realizó ayer en Casa de Gobierno: dura. Es más, alguien llegó a calificarla de "picante". Participaron el gobernador Sergio Uñac, su ministro de Minería, Carlos Astudillo, y representantes de la empresa Glencore, propietaria del proyecto El Pachón. Uñac ya les había advertido que si no invertían podían quedarse sin la concesión de la mina, y les volvió a dar el mismo mensaje, aunque ahora en un tono más directo y sin rodeos. En el Gobierno dicen que la propietaria de Los Azules podría correr la misma suerte.

Hay molestia puertas adentro de Gobierno con las empresas que anuncian inversiones varias veces millonarias y luego usan esos activos para sus negocios en bolsas del mundo. Y más de uno cree que Glencore invirtió en Pachón sabiendo de la escombrera y apuntando específicamente a un negocio financiero, más que en una inversión legítima. El exministro de Minería y hoy secretario nacional de la misma área, Alberto Hensel, lo había dicho el año pasado: "Necesitamos inversiones genuinas". El exfuncionaio provincial le apuntaba específicamente a Glencore en aquel momento, aunque Astudillo, aseguran en la vieja casona de avenida Libertador, está usando la misma filosofía para todos los emprendimientos sanjuaninos.

Originalmente la reunión de ayer había sido pedida por los empresarios para ofrecerle al gobierno una actualización de las inversiones y de los trabajos para remover la escombrera, pero terminaron hablando sobre si invertirán o no en San Juan. Uñac y Astudillo dijeron, según fuentes confiables, que no querían llegar al límite de quitar la concesión, pero que si los empresarios no invertían pronto, lo iban a hacer. Hensel ya había sido el vocero de esa idea hace algunos meses, pero ahora fue el propio Uñac el del ultimátum. Desde aquel momento a la fecha, el escenario político del Gobernador cambió un poco más a su favor, ya que no solamente coincide en color político con la máxima autoridad del país, sino que también colocó a uno de sus funcionarios en el área nacional vinculada con esta industria. Trascendió que ayer Uñac, de manera sutil, trasladó a los interlocutores esta posición.

Los empresarios se limitaron a escuchar y a justificar la demora en las inversiones en el reciente cambio de gobierno en la Argentina y en que aún no terminan con la remoción de los escombros. El caso de la escombrera terminó en la Justicia Federal y es seguido de cerca por el Gobierno y por el mundo, ya que no existen demasiados antecedentes de empresas que hayan dejado que otras les llenen de escombros el yacimiento.

En el gobierno provincial no quieren escuchar más los argumentos sobre las demoras. Y le apuntan también, según dijeron en Minería, a McEwen Mining, la propietaria de Los Azules. Todo en medio de rumores que indican que la compañía propiedad de un multimillonario Rob McEwen no está en condiciones de invertir por un mal presente financiero.

De ser así, dijeron en el Gobierno provincial, también les quitarán la concesión del yacimiento sanjuanino.



El Pachón

Es un proyecto de cobre con otros elementos subordinados como molibdeno, plata y oro. En el yacimiento se desarrollaron zonas de alteración características de los depósitos de tipo cobre porfírico. El Pachón está situada a 3.724 msnm, en la Cordillera Principal calingastina, a 150 km de Barreal, 363 km de Mendoza.



Los Azules

Es un proyecto de cobre emplazado a 3.600 msnm en la cordillera frontal, a 129 km de Villa Calingasta. Se ubica en el cordón de "Los Azules" de donde toma su nombre. Es un yacimiento de pórfidos de cobre de estilo andino clásico descubierto en 2004. Cuenta con cobre, oro y plata en su yacimiento.