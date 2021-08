"El ya no responde al oficialismo y desde hace un tiempo que trabaja en conjunto con las concejales de la oposición. Por eso, se tomó la decisión de expulsarlo del bloque oficialista". Así, Alejandro Paredes, presidente del Concejo Deliberante de Angaco, confirmó que Claudio Palacio dejó de pertenecer al bloque San Juan Primero, que ahora quedó integrado con dos miembros que responden a los lineamientos del intendente Carlos Maza. Según dijo Paredes, la medida fue notificada ayer en la sesión del cuerpo deliberativo y "no es algo que él (Palacio) pueda rechazar, ya que fue definido por la mayoría del bloque". Fuentes calificadas indicaron que la consecuencia directa es que, el ahora exedil oficialista, deberá definir si conforma un bloque unipersonal o si se suma al bloque opositor que conforman Valeria Olivera y Natalia Marín, que responden al exintendente José Castro. Por otro lado, apuntaron a que una consecuencia final es que la oposición no pueda hacerse de la presidencia del Concejo. Palacio no contestó los llamados ni mensajes de este medio.



El edil díscolo llegó al Concejo de la mano de Maza, porque integró la lista ganadora de 2019. Pero la relación entre ambos se quebró a principio de año cuando comenzó a votar junto a la oposición. Incluso, Palacio, Olivera y Marín llevaron adelante una "sesión" en la plaza departamental de Angaco en la que rechazaron el pedido del intendente para que en el predio destinado al Parque Industrial se construya un barrio del IPV. Esa sesión fue declarada nula.



Para asegurar la institucionalidad, la ley orgánica de municipios establece que el Concejo Deliberante debe ser presidido por un edil del mismo color o proyecto político del intendente, situación que no se cumpliría con Palacio, porque ahora fue expulsado del bloque oficialista, indicaron las fuentes. El presidente del cuerpo define los temas a tratar, el destino de los recursos del Concejo y dirige los debates.

