Fondos. Tras la auditoría, el vicepresidente del Foro, Enrique Delgado, a la derecha de Mergó, repuso 5 mil pesos de su bolsillo por gastos no justificados.

El próximo jueves, a las 20, el Foro de Abogados llevará adelante una asamblea extraordinaria para aprobar el balance contable anual, que comprende el período de julio 2016 a junio de 2017. Hasta ese día, el expresidente Alfredo Mergó tiene plazo para rendir cuentas por gastos no justificados por casi 400 mil pesos. De no hacer frente a la cifra, la entidad que nuclea a los letrados de la provincia lo intimará para que lo haga por vía administrativa y si no cumple, a través de un juicio. La situación no es menor, ya que de no arreglar la cuenta, la entidad que nuclea a los matriculados corre el riesgo de perder beneficios que ostenta por ser una entidad sin fines de lucro, como estar exento de pagar algunos impuestos como Ganancias. Por otro lado, también tendría problemas con su personería jurídica al tener irregularidades en su balance.



La abultada cifra que Mergó debe asumir surgió de una auditoría interna encargada por el actual titular de la entidad, Marcelo Arancibia. En el documento salió a la luz que el expresidente solicitó, desde julio de 2016 y hasta junio de este año, fondos de las arcas del Foro por 393 mil pesos en concepto de Gastos de Viajes y Representación, para cumplir con 22 eventos que se realizaron fuera de la provincia.



Según Arancibia, esos montos son aportados hacia las autoridades como viáticos para sus viajes, pero sostuvo que los mismos deben ser rendidos como corresponden para que queden asentados en los balances.



Por su parte, Mergó habló en LV5 y se justificó al afirmar que el Foro no tiene un protocolo de rendición de gastos. Además dijo que "todos los retiros de los fondos están aprobados por el directorio y en algunas actas se me autorizaba a no hacer rendiciones". Fuera de ese punto, el expresidente adelantó que presentará todos los documentos que tenga en su poder para justificar todos los gastos que hizo, y de no encontrar todos "pagaré el resto como corresponde".