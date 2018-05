Respaldo. Los policías que actúen en, por ejemplo, un operativo y sean denunciados por su accionar, contarán con un defensor gratuito. No obstante, si son condenados, deberán pagar la asistencia legal. La figura no se aplica si delinquen.

El policía que en el desarrollo de sus funciones sea denunciado por una supuesta acción irregular contará con un abogado gratuito que le brindará el Estado para que lo defienda en una causa penal y civil si la hubiere. No obstante, si el juez lo encuentra culpable deberá pagar la asistencia legal. Y el patrocinio sin costo de ninguna manera se aplicará si el uniformado está involucrado en hechos delictivos. En rasgos generales, esa es la idea que viene barajando el Ejecutivo, a la que sólo le falta el OK final.



El dato lo había adelantado en Radio Sarmiento el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. El alfil uñaquista explicó que, de concretarse, se instrumentará para aquellos policías que "son denunciados en el cumplimiento de sus deberes" y que si son absueltos, no tendrán que hacerle frente al costo de un abogado como es ahora. La gestión uñaquista viene manteniendo gestos de respaldo hacia la fuerza de seguridad, como la actualización de los ascensos, los fondos para equipamiento y capacitación y la renovación de edificios, entre otros. Pero a su vez, le ha enviado mensajes más que claros de que busca respuestas para la sociedad en materia de prevención delictiva y en resolución de casos, además de que viene resaltando que será inflexible ante hechos de corrupción policial.



La defensa gratuita para uniformados va de la mano de la reforma del reglamento interno de la fuerza de seguridad, el cual lleva 40 años, viene de la última dictadura y necesita actualizarse, señaló el funcionario. En ese marco, agregó que vienen trabajando en sus modificaciones (ver Dato).



Baistrocchi explicó que vienen evaluando poner en marcha un equipo de dos abogados: uno designado por el Gobierno de turno y otro que forme parte de la plantilla de asesores letrados, es decir, de planta permanente. Los profesionales actuarán de oficio o a pedido de un agente implicado en un hecho, pero que no es cualquier tipo de causa. El ministro puso como ejemplo el caso del oficial que le disparó y mató a un joven delincuente de 18 años que había intentado resistirse con un arma de fuego. El uniformado luego fue sobreseído por la Justicia. O el operativo que realizó personal policial ante un hecho de violencia familiar, en el que se desató una pelea, un sospecho le quiso sacar la pistola a un efectivo y otro reaccionó disparándole con el arma de perdigones. Es decir, se trata de hechos en los que los agentes se encuentran en escenarios delicados y luego son denunciados por eventuales excesos. En el marco de sus funciones y ante situaciones similares, los policías deben enfrentar el proceso penal y costear a un abogado particular. La idea del Ejecutivo es que los defensores los asistan gratuitamente.



Pero no habrá regalos. Si los efectivos son condenados porque se excedieron de sus facultades, cometieron excesos y actuaron mal, deberán pagarle al Estado la representación legal. Además, Baistrocchi puso énfasis en que no habrá asistencia gratuita de los profesionales en los casos en los que los uniformados cometan delitos, ya sea en su faceta privada o dentro de la fuerza de seguridad.



El alfil uñaquista señaló que, de concretarse el plan, se plasmará en un proyecto de ley que puede ser enviado a la Cámara de Diputados entre este mes y el que viene, con la fuerte chance de que esté operativo en el segundo semestre de este año.





> Régimen disciplinario

Actualización

Baistrocchi señaló que el régimen disciplinario va a tener modificaciones, aunque aclaró que no serán "ni más blandas ni mas duras" sino una adecuación a la actualidad. Así, dijo que aún está vigente la sanción de arresto, que en la práctica no se cumple.