El Jurado de Enjuiciamiento, que conduce el cortista Guillermo De Sanctis, dará hoy un paso clave para definir el futuro de la denuncia que el dirigente del frente Consenso Ischigualasto presentó contra el miembro del Tribunal de Cuentas, e integrante de Juntos por el Cambio (JxC), Enrique Conti. A pedido del presidente, el cuerpo tendrá una reunión en la que se presentarán todos los documentos que componen el expediente. Luego, el Jury tendrá un plazo de 15 días hábiles para definir si admiten o no la denuncia contra el dirigente del bloquismo disidente, quien está en la mira por haber realizado actividades proselitistas cuando su cargo, vocal del órgano que controla las cuentas de la provincia, se lo prohibe. La definición es central, ya que, de admitir la denuncia, le correrán vista al fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, quien tendrá en manos la acusación. Si el titular del Ministerio Público apunta contra Conti, el Jury puede definir suspenderlo de sus funciones mientras avanza el juicio de destitución.

La reunión del cuerpo se dará a las 10, en la Sala de Situaciones de la Corte de Justicia, en el segundo piso de Tribunales, y ocurre luego de que el miembro del Tribunal de Cuentas emitiera un informe a modo de defensa en el que cuestionara varios puntos de la denuncia en su contra. Conti hizo varias críticas, desde la composición del Jurado de Enjuiciamiento, entendiendo que el cambio de miembros que se dio en diciembre, vulnera el principio de "juez natural" de la causa, por lo que el proceso no debería continuar y producirse el archivo; hasta el denunciante, indicando que la intención de Marcelo Arancibia fue "puramente política", la que se dio con el objetivo de desprestigiarlo social y profesionalmente "en aras de tener un rédito político como candidato a diputado nacional, lo que resultó evidentemente infructuoso". Además, dijo que la denuncia se presentó a modo de "revancha" del dirigente de Consenso Ischigualasto "en razón de que, cuando fui intendente de la Ciudad de San Juan y el Dr. Arancibia era concejal de la Capital, tuvimos diversos cruces de alto voltaje". Sobre el primero de los planteos, fuentes calificadas indicaron que está fuera de lugar, ya que la Constitución define la integración del Jury, con recambio todos los años. Así, además de De Sanctis, quienes deberán analizar el planteo de Arancibia son los abogados Viviana Quero y Fernando Verdeguer Pringles, junto a los diputados Juan Carlos Abarca y Celina Ramella.

Por otro lado, las fuentes indicaron que el Jury no se tomará los 15 días hábiles que tiene disponible para definir el futuro de la causa y tendrá una resolución en menos tiempo. Uno de los principales motivos, es que, a diferencia de otras causas, como el juicio de destitución que se llevó adelante el año pasado contra el ahora exjuez de Jáchal, Javier Alonso, hay menos elementos para analizar y no hay informes de auditoría que deban ser estudiados. Así, es un hecho que a mediados de mes haya una definición. Con ese paso cumplido, y de ser aceptada formalmente la denuncia, el fiscal General tendrá otros 15 días hábiles para determinar si acusa o no a Conti. Con la embestida confirmada, el vocal del Tribunal de Cuentas tendrá dos semanas para ejercer su defensa por escrito, mientras que, luego de establecer qué pruebas serán utilizadas en el debate, el Jury fijará fecha de juicio, el que deberá ser dentro de los 60 días posteriores. Así, de darse el proceso de destitución, será en este semestre.