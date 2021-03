El Partido Bloquista se encamina a ser la primera agrupación política que llevará adelante una elección utilizando los establecimientos educativos de la provincia. Es que, según confirmó el titular del espacio, Luis Rueda, la fuerza tiene intenciones de llevar adelante el 11 de abril el comicio para elegir autoridades en los once distritos en los que no hubo acuerdo entre su sector y el que encabeza la expresidente Graciela Caselles. Si bien la fecha está marcada en la agenda partidaria, la definición estará en manos del Comité Covid de la provincia que deberá habilitar la elección para el mes que viene, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, y lo mismo debe ocurrir desde la Justicia Federal con competencia electoral. De suceder, el comicio servirá de antesala para para las elecciones legislativas de este año, en las que los sanjuaninos deberán elegir tres representantes para la Cámara de Diputados.

Según indicaron desde el partido de la estrella, la elección requerirá al menos un establecimiento educativo disponible por cada distrito en el que se lleve adelante el comicio y en cada uno de ellos, al menos, tres mesas para que los correligionarios puedan votar. Hay algunos distritos en los que la movilización será importante, como el caso de Rawson, en el que el bloquismo tiene 5.600 afiliados.

La necesidad de llevar adelante la elección "lo antes posible", según dijo Rueda, se debe a que el año pasado el proceso quedó trunco y los mandatos que no quedaron definidos se prorrogaron hasta el 31 de marzo, por lo que luego de ese límite, se debe llevar adelante la renovación de autoridades. Los distritos en los que no hubo definición son once: 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Chimbas, Concepción, Trinidad, Rawson, Albardón, Sarmiento, Santa Lucía y Desamparados. En el resto, otros once, Rueda y de Caselles llegaron a un acuerdo y se presentó una sola lista de autoridades, por lo que directamente quedaron proclamadas. De hecho, con esa definición, más 14 seguidores que integran el Comité Central, el joven dirigente tuvo la mayoría necesaria para quedarse con las riendas del partido, sin necesidad de ir a las urnas.

Si bien en algunos departamentos hubo acuerdo entre la diputada nacional y el flamante presidente, la elección que se avecina promete revivir el duro cruce que ambos tuvieron el año pasado. Es que, desde el sector de Rueda le reclamaron a la legisladora que no allanó el camino para que el dirigente la sucediera en el cargo, algo que había quedado acordado entre ellos. Además, también le apuntaron que no diera inicio al cronograma electoral tal como estaba previsto. Incluso, por ese punto, las partes llegaron hasta la Justicia Federal y en ese ámbito resolvieron fijar fechas para la prestación de listas, lo que ocurrió el 5 de noviembre, y para la elección, prevista para el 29 de ese mes, lo que luego fue postergado para después del 31 de marzo.

Sobre el trámite para avanzar con la elección, Rueda indicó que "los apoderados del partido (Alejandro Genest y Humberto Conti Pico), están generando la documentación necesaria para presentarla en la Justicia Federal y así tener la habilitación. Siempre que la situación sanitaria lo permita". Si eso no ocurre, el partido puede pedir otra prórroga.

Desde el punto de vista partidario, el dirigente viene desarrollando distintas reuniones, incluso con el sector de Caselles. La semana pasada, en la sede de calle Mitre, el presidente tuvo un encuentro con sus legisladores provinciales (Ver Encuentro...).





Internas

11 Son los distritos en los que habrá elecciones ya que los candidatos no llegaron a un acuerdo para presentar un solo armado.

Comité Central

El Comité Central del Partido Bloquista, órgano ejecutivo de la fuerza, cuenta con 43 miembros, de los cuales Rueda tiene el apoyo de 25, superando el mínimo de 22 para conducir el espacio. Tras la elección se deberá reunir el Comité para ratificar al dirigente como presidente del partido.

Encuentro con legisladores

En la sede del partido bloquista, el presidente Luis Rueda llevó adelante una reunión con aquellos dirigentes del espacio que tienen cargos legislativos, esto es, concejales, diputados y Graciela Caselles, que es diputada nacional. Según indicaron, en el encuentro se definió trabajar bajo la coordinación partidaria ya sea para la presentación de proyecto como para la votación de los mismos.

Por otro lado, hubo un claro apoyo a la iniciativa de Graciela Caselles en la que solicitó, junto a otras legisladoras, que se suspenda a Eduardo Cáceres de la Cámara de Diputados de la Nación. También, el espacio manifestó su respaldo a la propuesta de "ficha limpia" que el legislador local por Chimbas, Andrés Chanampa, presentó en la provincia. La iniciativa apunta a que todo dirigente que aspira a ocupar un cargo político presente un certificado de antecedentes. Esto es, que no esté vinculado con causas de delitos contra la administración pública, contra la integridad sexual y de la propiedad, entre otros.