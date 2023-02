Conrado Suárez Jofré, abogado de la familia Tellechea, habló con prensa de la Universidad Nacional de San Juan sobre la reanudación del juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea y dijo: “Los testimonios tienen una connotación especial y positiva para nosotros. El criterio del Tribunal Oral Federal incorporó los primeros testimonios al ofrecimiento de prueba de parte de la querella. Se trata de las experiencias, las vivencias y el drama, en definitiva, de los integrantes de la familia Tellechea. Entonces, la última audiencia del año 2022 del debate oral y público prestó testimonio Gonzalo Tellechea, el lunes Mariana y ayer Mauricio, que continúa hasta el martes que viene donde se reanuda su testimonio. Por último, quedará el testimonio de Rodrigo. Esa carga emocional y probatoria es sumamente especial para la causa porque son ellos quienes, con toda la ayuda de Todos por Raúl, llegaron hasta este momento”.

En la última declaración, Mauricio Tellechea puso el eje en el encuentro con Nelson Cortéz Páez, quien refirió cómo habían desaparecido a su padre. Curiosamente el aludido, Cortéz Páez, no se encontraba en la sala donde se desarrolló el juicio debido a que está detenido por un incidente que tuvo en el departamento de Valle Fértil, acusado por daños.

Sobre esto, Suárez Jofré comentó que “entendemos nosotros, con la información que tenemos, que es un hecho fortuito y sorpresivo para la causa. De alguna manera planteamos las objeciones dentro del caso, desde la parte querellante solicitamos la suspensión de la audiencia, esto fue rechazado por el Tribunal en pleno. La audiencia continuó con este imputado conectado, y eso sería lo de menos, sino que había problemas de conexión que sería lo más grave. Podríamos decir, de alguna manera, que la continuación de la declaración de Mauricio podrá mitigar esa circunstancia sobre todo porque lo que se espera para el martes que viene es la emisión de escuchas telefónicas que tienen que ver justamente con el llamado de este imputado, cuando lo cita a Mauricio a la Plaza 25 de Mayo para darle información acerca de lo que había ocurrido con su padre”.

En cuanto a la gran espera del juicio por parte de los hijos, el abogado expresó: “Como todas las personas, ellos tienen personalidades disímiles y eso se refleja notoriamente en los testimonios en orden a la forma, el estilo, la expresión de incorporar al proceso esas vivencias. Obviamente que eso es una prueba que proviene de las víctimas y tiene el carácter de tal. Las expectativas que nosotros tenemos al respecto justamente tienen que ver con que son las únicas personas con las que se cuenta para narrar situaciones concomitantes. Agregaría ahí a la exesposa de Raúl y a la pareja, aquellos quienes compartieron los momentos previos y los momentos posteriores que son sumamente valiosos en relación a la acreditación de los hechos. La expectativa se completa porque si fuera solo eso sería una expectativa muy singular y muy específica, y se completa con muchísimos testimonios que tienen que ver con esta reconstrucción de la verdad a partir del ocultamiento. Acá hay un trabajo de revelación, de hacer emerger lo que se ocultó con el apoyo del Estado”.

Por otro lado, en la audiencia Mauricio indicó que las personas que debían realizar la investigación eran las mismas que estaban involucradas en el secuestro, a lo que el abogado de la familia Tellechea dijo: “Si hay algo que incorporan en estos testimonios es esa vivencia. Voy a citar una frase que hemos escuchado ayer: ‘nos dimos cuenta de que estábamos en la boca del lobo’, es decir, que a quien acudíamos en salvaguarda, en auxilio, en una situación tan dramática, lo único que hacía era investigar a las víctimas, lo que no es un problema en sí, sino que las investigaban como forma de desviación de la investigación. Eso es notorio, pero a mí no me sorprende”.