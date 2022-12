En la oposición empezaron a mirar el calendario con otros ojos luego del anuncio del gobernador Sergio Uñac de competir por un tercer mandato consecutivo. Desde Producción y Trabajo, la columna vertebral de Juntos por el Cambio (JxC), un referente importante admitió, en estricto off, que la confirmación de Uñac los empuja a adelantar los tiempos y que casi con seguridad este mes deberán definir nombres y cantidad de listas. Otro, casi del mismo calibre que el anterior y también pidiendo reserva de fuente, negó que lo anunciado por Uñac el jueves por la tarde les haya modificado el trazado, argumentando que "era obvio" que el pocitano iba a candidatearse. Por su parte, Marcelo Arancibia, del GEN y quien ya anunció que quiere encabezar una lista en JxC, dijo que el frente deberá modificar su calendario y que él mismo definirá a mitad de este mes qué hará. Muy por lo bajo, en el macrismo sanjuanino están programando "al menos tres listas" y "quizás cuatro", para darle batalla al Frente de Todos (FdT).

Uñac anunció el jueves que volverá a proponerse ante los sanjuaninos para manejar los destinos de la provincia por tercera vez consecutiva. Esa definición, que se esperaba para más adelante, provocó un hito en la carrera de las elecciones provinciales del año que empieza mañana. Incluso en el mismo FdT, donde perfilan al menos dos listas más, pero desde donde también nacen fuertes críticas al mandatario sanjuanino (ver En el FdT ...).

En el caso de la oposición, lo único que tienen claro es que van a judicializar la candidatura porque aseguran que el mandatario no está habilitado para presentarse, pero también surgen dudas sobre los tiempos. Un referente muy fuerte del partido que fundó el senador Roberto Basualdo dijo ayer que si bien aún no estudian el tema, hay diferencias sobre si hacerlo ahora, con la palabra de Uñac sobre la mesa, o esperar a que el Gobernador efectivamente se inscriba en el Tribunal Electoral. Otros piensan distinto, aunque todavía es muy pronto para que una u otra opinión prevalezca.

Sobre los tiempos electorales que marca el calendario, hay dos fechas fundamentales: el 23 de febrero, cuando vence el plazo para la presentación de alianzas; y el 25 de marzo, cuando deben anotarse los nombres de los candidatos. Acerca del manejo político del calendario, Arancibia fue tajante: "Para la oposición llegó el momento de asumir responsabilidades", aseguró. Sobre su posible postulación, dijo que "en enero lo defino".

Por su parte, en Producción y Trabajo prefirieron la cautela del off, pero dispararon frases interesantes: "El anuncio de Uñac adelanta los tiempos, es como que un boxeador subió al ring y ahora necesita un contrincante", dijo uno. Pero el otro contradijo: "Yo ya sabía que esto iba pasar, era obvio. No nos modifica nada, tenemos que esperar", aseguró.

Fuentes de esa misma agrupación aseguran que la decisión del Gobernador los apura también para definir cuántas listas tendrán. Se habla que las podrían encabezar Orrego, Arancibia, y Eduardo Cáceres, aunque el exdiputado nacional no consigue los avales necesarios, aclaran. Y a la cuarta la podría encabezar el bloquista disidente Enrique Conti, pero tampoco da señales.

En el FdT no hay nada claro todavía

Lo único que se conoce es la intención de Sergio Uñac de volver a candidatearse, y la fecha de elecciones, que es el 14 de mayo. Luego de conocida la decisión del Gobernador, Franco Aranda, del Frente Renovador en San Juan, dijo que "todavía no definimos candidatura a gobernador", aunque admitió que "referentes de mi espacio me vienen pidiendo que sea candidato. Seguro después del 20 de enero vamos a tomar la decisión de ir o no ir".

Por su parte el diputado nacional José Luis Gioja, de la línea interna Lealtad Justicialista, dijo que "todavía no puedo contestar si voy a ser candidato a gobernador", aunque aclaró que "no creo que nos tomemos hasta el 25 de marzo", para definir.