Un año. Alberto Fernández fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, aunque apenas un año, hasta que estalló la guerra con el agro que los separó durante más de una década.

Alberto Fernández, el dirigente peronista porteño reconocido como un hábil armador de la política tras bambalinas, volvió a las huestes K luego de haberse alejado del kirchnerismo con duras críticas durante diez años.



Ahora, el exjefe de Gabinete es uno de los principales consejeros de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y encabezará la fórmula de la candidatura presidencial acompañado por la senadora nacional de Unidad Ciudadana como vice.



De bigote prolijo y siempre de saco, Alberto Ángel Fernández es un abogado y profesor de derecho penal, de 60 años, que se formó bajo las enseñanzas de los líderes de la dirigencia peronista de la Capital Federal y, con el paso del tiempo se convirtió en un solicitado armador político, tras ser el operador fundamental para el desembarco de Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires con el Grupo Calafate.



A Alberto Fernández, hincha del club del barrio de La Paternal Argentinos Juniors, también se lo recuerda por sus estrechos vínculos con periodistas de renombre del diario Clarín, y muchas veces desde el seno del kirchnerismo se lo ha acusado por ello.



Además, como ha quedado demostrado en los últimos días con el caso del juicio a la expresidenta, el dirigente peronista mantiene todavía algunas influencias en el Poder Judicial.



El exjefe de Gabinete jugó sus primeras armas en política en 1995, al lado de Alberto Iribarne y Jorge Argüello como opositores al menemismo en el Partido Justicialista porteño, que contaba con el apoyo encubierto del entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde.



Pero fue el ahora legislador del Parlasur y hombre cercano al papa Francisco, Eduardo Valdéz, quien presentó a Alberto Fernández a Néstor Kirchner, que tiempo después sería su hombre de confianza y se convertiría en 2003 en su jefe de Gabinete.



El ingreso a la función pública fue con un cargo electivo: legislador porteño, en el 2000, de la mano de Domingo Felipe Cavallo, a quien conocía desde los tiempos en que ejercía como superintendente de Seguros de la Nación.



En 1998, Eduardo Duhalde le había encomendó la fundación que se encargaría de administrar el dinero de la campaña presidencial del año siguiente. Uno de sus primeros cargos en la administración pública fue de corte muy técnico, durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, ya que en 1985 fue nombrado subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en los años del ministro Juan Vital Sourrouille.



Amante del estilo de vida porteño, Alberto Fernández tuvo su etapa de furia contra el kirchnerismo tras renunciar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego del conflicto con el campo por la resolución 125, el 23 de julio de 2008.



En esos 10 años sin hablarse con la senadora de Unidad Ciudadana, el dirigente porteño fue buscado por el conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, y también por el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, de quienes fue el jefe de campaña en 2015 y en 2017, respectivamente.



Télam

La dura descalificación a CFK

"Cristina tiene una distorsión sobre la realidad". Con esas palabras, Alberto Fernández definía en diciembre de 2015 la última etapa de la presidencia de Cristina. En el programa Animales Sueltos, el exjefe de Gabinete cuestionaba en duros términos el cierre de al gestión kirchnerista. "Es dificilísimo encontrar algo virtuoso. Lo único virtuoso es el desarrollo en ciencia y tecnología, con el lanzamiento de Arsat", dijo en referencia a la última etapa de Cristina como presidente.



Además, el exjefe de Gabinete citó como ejemplo el caso de la pobreza en Alemania. "Llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en términos de pobreza. Llegó a decir que el cepo no existía. Eso es un gesto de negación terca y por momentos absurda", dijo.

Protagonistas

ELISA CARRIÓ - Diputada oficialista

"Lo que proponen es Jack el Destripador, que garantiza la impunidad de todas y todos (política y empresarios)". Durante un congreso, la Coalición Cívica de Elisa Carrió ratificó su pertenencia a Cambiemos y el apoyo a la candidatura de Mauricio Macri.

ALEJANDRO FINOCCHIARO - Ministro de Educación

"Era una de las posibilidades que siempre se barajó porque a la expresidente siempre le ha gustado jugar al misterio con esas cosas. ¿A alguien se le puede ocurrir que la expresidente pueda acompañar sin ocupar la centralidad del espacio?".

PABLO TONELLI - Diputado PRO

El legislador dijo que podría darse la posibilidad de "un operativo clamor" para invertir los nombres de la fórmula de la expresidenta, luego de sostener que lo que queda en claro es que "va a gobernar la expresidenta", si gana las PASO y las presidenciales.

MIGUEL PICHETTO - Senador PJ

"La noticia no me sorprende. Es una actitud dirigida a seducir al centro moderado pero no lo va a lograr porque la centralidad, el factor de poder, sigue siendo ella. Repite métodos anteriores como cuando lo puso a Carlos Zannini como vice de Daniel Scioli".

Repercusiones

FERNANDO NAVARRO - Movimiento Evita

"Que Alberto encabece, cuando él tuvo una visión tan crítica, para mí es una buena señal, además demuestra que eso de que ella era soberbia y todas esas cosas que se decían no era tan así, de hecho, se puso segunda en la fórmula".

GUILLERMO MORENO - Exfuncionario K

"No quiero que gane Alberto Fernández, porque no es un presidente peronista. Alberto Fernández fue el que pedía en los actos que no se cante la marcha peronista. La fórmula de la unidad es la que salga de las elecciones primarias".

HÉCTOR DAER - CGT-conducción

"Felicitaciones compañero (Alberto Fernández) por esta candidatura camino hacia la gran unidad del peronismo. Es emocionante volver a tener la esperanza de un futuro gobierno que saque a nuestro país del decadente proceso actual".

LEOPOLDO MOREAU - Diputado K

El legislador reconoció que el anuncio de Cristina Kirchner lo sorprendió y aclaró que la fórmula que encabezará Alberto Fernández "está dispuesta a competir con otras expresiones en las PASO de un gran frente patriótico que busque la unidad".