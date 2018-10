Para otro mandato. Gustavo Nuñez llegó a la Intendencia de 9 de Julio de la mano del basualdismo tras derrotar al alfil del exintendente Allende.

En el mundillo político está instalada la versión de que el intendente de 9 de Julio, el basualdista Gustavo Nuñez, podría sumarse a las filas del oficialismo que conduce Sergio Uñac. Al ser consultado, el jefe comunal no lo descartó, dado que señaló que analizará tal situación si hubiera un ofrecimiento desde Casa de Gobierno. De hecho, resaltó que ha recibido más ayuda de la gestión provincial que de la Nación, pese a que está dentro del frente local que está alineado con Cambiemos.



Ahora, en el justicialismo se verá si les resulta necesario y conveniente tentar a Núñez, quien se quedó con la Intendencia en 2015 y está en condiciones de repetir por otro mandato. Por lo pronto, en el PJ están trabajando los dirigentes del departamento para volver a tomar las riendas de la conducción. Entre los de mayor renombre aparecen los concejales Miguel Rodríguez y José Bustos y el diputado Eduardo Banega, aunque todavía no se habla de candidato. Pero la figura de peso en el distrito y la estructura partidaria es el legislador nacional y presidente de la Junta peronista, Walberto Allende. El nuevejulino ocupó dos veces el sillón comunal y en el comicio de hace dos años fue electo diputado provincial, pero su compañero que fue por la Intendencia, Oscar Matamora, cayó ante Nuñez, lo que reveló un corte de boleta. Por decisión de Uñac, Allende fue ministro de Desarrollo Humano y luego encabezó la lista con la que logró una banca en el Congreso. Por eso, al ser consultado sobre su futuro y su posible regreso al terruño, señaló que no lo descarta, ya que explicó que todo dependerá del Gobernador.



En cuanto al actual jefe comunal, alcanzó el cargo de la mano de Producción y Trabajo, el partido del senador Roberto Basualdo. Nuñez dijo que aún no define si será un candidato, pero fuentes calificadas señalaron que es un hecho. En lo partidario, resaltó que "tengo un compromiso" con el espacio basualdista, pero destacó que si hay una propuesta del oficialismo "se pensará, se analizará". En ese marco, indicó que tiene una "muy buena relación" con Uñac, aunque aclaró que eso no implica que él le vaya a sugerir que quiera sumarse o que le hagan un ofrecimiento en particular.



Su reconocimiento al Ejecutivo local es tal que admitió que recibe más apoyo que el que le brinda Nación. Así, resaltó el apoyo institucional de la administración uñaquista, dado que la mirada está puesta en los vecinos de 9 de Julio, indicó. La gestión macrista, en el marco de su plan de hábitat y saneamiento, ha destinado recursos para cloacas en el departamento, al igual que en otros de la provincia, aunque Nuñez aclaró que los fondos han bajado directamente a OSSE. En conceptos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos manejados a discreción por el Gobierno nacional, el municipio recibió tan sólo 400 mil pesos en 2016, según los registros oficiales.



9 de Julio es uno de los cinco distritos en el que el oficialismo (el justicialismo y el bloquismo como su principal aliado) no logró quedarse con la conducción. Los restantes son Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Ullum, en los que también el Frente Todos viene trabajando, en escenarios diferentes, para pelear por el sillón comunal (Ver recuadro).

Comunas con liderazgo basualdista



En Santa Lucía, Marcelo Orrego no puede repetir y suena como candidato su hermano Juan José Orrego. En el PJ pica con fuerza el secretario de Promoción Social, Lucio González. En Rivadavia, el basualdista Fabián Martín se encamina a presentarse para ser reelecto. Ahí, el justicialismo carece de figuras de peso y la Junta departamental es un hervidero. En Ullum, es un hecho que Leopoldo Soler competirá para ir por otro período y en el peronismo departamental aseguraron que están unidos y que no irán a internas para no desgastarse y vencer al intendente. En Caucete, Julián Gil dijo que va por la reelección y ya hay peronistas que tienen aspiraciones de darle pelea.