La Cámara de Diputados incorporó ayer el delito de robo y desvío de agua al procedimiento de Flagrancia, el sistema de enjuiciamiento exprés para delincuentes atrapados en el momento en que cometen el hecho. No obstante, desde la Fiscalía General de la Corte de Justicia, a cargo de Eduardo Quattropani, indicaron que la norma también agrega dicha conducta delictiva al sistema acusatorio. Es decir, si los sospechosos de robar agua no son atrapados con "las manos en la masa" sino posteriormente, la causa no será tramitada en los Juzgados Correccionales del viejo mecanismo, sino en el acusatorio, cuya investigación realizan los fiscales. El jefe del Ministerio Público debe definir qué Unidad Fiscal de Investigación (UFI) contendrá ese delito, aunque las fuentes dijeron que será la de Delitos Especiales.