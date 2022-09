La empresa Siemens no sólo envió el tomógrafo nuclear con dos plaquetas falladas, las que luego fueron repuestas, sino que no ha mandado equipos complementarios necesarios para el funcionamiento y que estaban contemplados en el contrato. La empresa tenía que haber entregado la totalidad del aparato hace siete meses, por lo que aún está incompleto y, por ende, no se ha podido poner en marcha. Encima, desde la compañía no hay ninguna respuesta sobre una fecha de solución, indicaron en el Ministerio de Salud Pública, cuyas autoridades remarcaron que aplicarán la multa por la demora que va por los 230 mil dólares. No sólo eso, sino que desde Fiscalía de Estado aseguraron que demandarán a Siemens. "Es una vergüenza", resaltó molesta la titular de la cartera sanitaria, Alejandra Venerando, mientras que Jorge Serer, director de Control de Gestión Administrativa, destacó "un acto de total irresponsabilidad", debido a que uno de los elementos que llegó no contenía un blindaje de una fuente de radiación, el cual fue resguardado inmediatamente en un lugar seguro dentro del Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas (CEMEC).

La gestión uñaquista apostó fuerte a la adquisición del tomógrafo nuclear para convertir a San Juan en la séptima provincia en el país en tener un equipo de tal tecnología, el cual sirve para la detección temprana de todo tipo de cáncer, cardiopatías y problemas neurológicos. Es decir, una inversión sanitaria fundamental en la prevención de enfermedades graves. La compra del aparato también tuvo sus vaivenes (ver cronología) hasta que se cerró el contrato con Siemens Health Care por casi 1.500.000 dólares, quien debía entregarlo en enero de este año, pero pidió una prórroga para febrero. En ese mes llegó el tomógrafo, pero, a la hora de la instalación del software, personal de la compañía detectó en junio que dos plaquetas estaban falladas, por lo que fueron reemplazadas, proceso que culminó en agosto. Pero eso sería parte de los problemas, indicaron tanto Venerando como Serer.

Ambos funcionarios remarcaron que "aún falta equipamiento periférico". Uno de ellos se llama fantoma, que sirve para calibración, y otro que es vital se denomina activímetro. Tampoco han enviado aplicaciones para capacitación de personal de Siemens a los profesionales sanjuaninos y una de las fuentes estables que calibra el equipo llegó sin el blindaje para contener radiación, la que fue resguardada bajo seguridad en un búnker del CEMEC, destacó Serer.

Pese a que se ha denunciado la "excesiva demora", a través de intimaciones, carta documento y reclamos vía telefónica y por mail, en Salud Pública no han tenido una respuesta formal por parte de la empresa, salvo una contestación verbal de "problemas con el proveedor", indicó el director de Control de Gestión.

Debido a la demora, la ministra explicó que aplicarán la multa prevista en el contrato, la cual es automática y se descontará al pagar el equipo. La sanción se calcula en un "0,15 por ciento por día hábil de retardo, sobre el ítem que no está cumplido. Como es un solo ítem, es el valor de la contratación", explicó Serer, quien estimó que va en el orden de los 230 mil dólares, monto cuya precisión se conocerá en la cancelación.

Además de la multa, Venerando resaltó que se le ha dado intervención a Fiscalía de Estado. Su titular, Jorge Alvo, destacó que van a entablar una demanda contra Siemens y que están evaluando de qué tipo, ya que puede ser por cumplimiento de contrato. A su vez, también explicó que, si bien no está definido, están estudiando presentar una cautelar en forma urgente para que la Justicia autorice a comprar, al menos, uno de los aparatos clave (el activímetro) para que el tomógrafo pueda funcionar y, además, que no se pierda la garantía. Si se concreta esa medida, encarará una acción de repetición, con el fin de que la empresa devuelva el dinero invertido en ese elemento y, así, pagarle al otro proveedor.

Plaquetas falladas

A la hora de la instalación del software del tomógrafo nuclear, personal de Siemens detectó que dos plaquetas del equipo estaban falladas. La empresa las reemplazó y culminó con esa parte del proceso en agosto.

Otro equipamiento

Si bien la empresa solucionó el tema de las plaquetas, hasta el momento no envió dos equipos complementarios: uno que es para calibración, llamado fantoma, y otro denominado activímetro, el cual es vital para el funcionamiento.

Blindaje

En Salud Pública explicaron que el equipo se calibra con dos fuentes estables. Una de

ellas llegó sin el blindaje especial para evitar la irradiación. Además, falta lo que se llama aplicaciones, que es capacitación para el personal local.

LICITACIONES

Agosto de 2021

La oferta de General Electric no fue aceptada por inconsistencias, mientras que la de Siemens tenía plazos muy largos de entrega. Todo se cayó.

Octubre de 2021

Sólo participó Siemens y su oferta fue dada de baja porque no cumplió con un punto clave del pliego: expresar los valores en pesos y no en dólares, como lo hizo.

Diciembre de 2021

Salud Pública lanzó un concurso de precios. Siemens volvió a competir, corrigió detalles e hizo una oferta de casi un millón y medio de dólares.