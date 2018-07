¿Dupla? Ayer aparecieron pintadas ligadas a la reelección de Macri como presidente y a la candidatura de Orrego a la Gobernación. El santaluceño planteó la idea de despegarse de la imagen de Cambiemos, pero seguir con el macrismo.

En el principal frente opositor en la provincia se mostraron abiertos a adherir al planteo que realizó el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. ¿Cuál fue? Seguir alineado con el presidente Mauricio Macri, pero en el caso de que se adelanten las elecciones locales, retirar la marca Cambiemos. Lo que prendió es que con esa movida, un nombre diferente y despojado de toda connotación nacional, se apuesta a discutir los temas y las problemáticas sanjuaninas y sus propuestas. Aunque en la práctica significa despegarse de la imagen del macrismo para los comicios provinciales, para luego sumarse a la coalición en la contienda nacional. Hasta Eduardo Cáceres, del PRO, abrió la puerta a la modificación del sello local al señalar en un escueto comunicado que "el nombre de los frentes se elige y cambia casi en todas las elecciones".



Orrego había hablado de armar una alianza de neto corte local, con una nueva denominación para el electorado. El diputado Eduardo Castro, presidente de la UCR, manifestó que "estoy cómodo con el nombre de Cambiemos y hay que tener razones muy fundadas para modificarlo", aunque aclaró: "De todas maneras, en otras provincias llevan otro nombre y no pasa nada. No hay que descartar ninguna idea". Por su parte, Rodolfo Colombo, líder del partido municipal Actuar, señaló que será un tema a analizar si se produce el desdoblamiento de las elecciones. "A mí el nombre no me importa. Lo que interesa es el proyecto. Si con el cambio se van a debatir los temas que a los sanjuaninos nos importan es una buena estrategia de Orrego definir la territorialidad provincial y municipal".



En cuanto al intendente Fabián Martín, de Rivadavia, coincidió con su par santaluceño y también hizo referencia en que con un cambio de sello pueden sumarse otros partidos y "discutir las cosas meramente provinciales".



Inclusive el diputado nacional Cáceres indicó en su breve comunicado que "si hay algo que predica nuestro Presidente es el consenso, al que se someterá el PRO". En Dignidad Ciudadana no contestaron los llamados de este medio y desde la Cruzada Renovadora, su presidente, Nancy Avelín, explicó que todo lo atinente a lo electoral lo definirán a nivel partidario en el momento oportuno.

Fabián Martín habló de Orrego como "el candidato natural" de Producción y Trabajo.

La voz fuerte en el frente proviene del partido Producción y Trabajo, que preside el senador Roberto Basualdo y al que pertenece Orrego. Dicha fuerza política es la que ha encabezado las coaliciones que vienen enfrentado al justicialismo en los últimos 15 años, lo que le ha dado el peso para posicionarse como un actor clave. Basualdo se ha cansado de repetir que no va a competir más para el puesto de gobernador y que va a acompañar el proceso de conformación de un nuevo postulante. En ese marco, el santaluceño tiró su primera definición política importante sobre el futuro del frente. Viene sonando como candidato a gobernador y en el espacio ven con buenos ojos que encamine su rumbo hacia ese destino, pero el jefe comunal viene esquivando decisiones sobre candidaturas. Inclusive se habla de que ante el desdoblamiento de las elecciones vaya como postulante al máximo cargo local y en el caso de caer, juegue para una banca nacional.



Su definición causó sorpresa, aunque el propio Orrego había resaltado que el hecho de armar un frente provincial con otro nombre no implica que el PRO no esté. Por eso, aunque hubo disposición a analizar el tema del cambio de denominación, el resto de los socios mostraron su apoyo y defensa del Gobierno nacional.