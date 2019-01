El líder del Frente Todos, el gobernador Sergio Uñac, quiere "mucha competencia" en tres departamentos clave en los que el oficialismo no es gobierno para potenciar al ganador de la interna de cara a la general. En Rivadavia se va dando esa premisa, ya que de los dos cabezas de listas que se habían consolidado (Marcelo Delgado y Raúl Alonso), ahora se sumó un tercero: Luis Salcedo Garay. Así, se da lo que el propio presidente del PJ le había dicho a este medio: que la conformación de tres listas era una posibilidad, al igual que en Caucete y Santa Lucía. En el primero de estos también figuran tres postulantes, pero hay conversaciones para que uno se baje. Y en terreno santaluceño señalaron que a lo sumo habrá dos precandidatos a la Intendencia, pero también hay negociaciones para llegar a una lista de unidad, revelaron fuentes calificadas.



Los tres departamentos son sumamente importantes por la cantidad de habitantes con los que cuentan, servicios e infraestructura y porque se trata de distritos pujantes. Desde 2015, Rivadavia está en manos del basualdista Fabián Martín mientras que Caucete quedó en poder de Julián Gil. Por lo tanto, ambos tienen la posibilidad de repetir mandato. En cambio, Santa Lucía viene bajo la conducción desde 2011 de Marcelo Orrego, quien no puede ir por la reelección y es el candidato del frente Con Vos. Como su sucesor suena su hermano, Juan José.



Ante esos escenarios, el PJ y sus socios vienen delineando estrategias para recuperar dichos territorios. En suelo rivadaviense, el peronismo se encuentra dividido, al punto de que sonaban hasta ocho precandidatos. Uñac abrió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y bajó línea para que haya dos listas, lo que produjo la depuración. Por un lado va Delgado, exfuncionario uñaquista y excandidato a diputado departamental. Y por el otro, el exconcejal Alonso. Pero diferentes sectores apostaron por el kirchnerista Salcedo Garay y en Casa de Gobierno respaldan la movida, con el objetivo de que luego todos tributen, en la general, hacia la candidatura del Gobernador, resaltaron las fuentes.



En Caucete, se afianza la precandidatura de la concejal Romina Rosas, quien ha sido bastante combativa de la gestión de Gil. El exintendente Emilio Mendoza a su vez aseguró ayer que jugará con una lista. El dirigente unió su partido Movimiento Popular del Este al frente Todos. Había sonado también el exjefe comunal Juan Elizondo, pero las fuentes remarcaron que sus aspiraciones perdieron fuerzas. Y la que además quiere ser parte de la contienda interna es Sonia Recabarren, directora del Hogar de Adultos Mayores, aunque las fuentes indicaron que hay conversaciones para que pueda nuclearse dentro de alguno de los espacios.



En tierras santaluceñas, los operadores políticos señalan que, pese a movimientos y nombres que se han lanzado, no hay una figura para llegar a la tercera lista. A lo sumo, habrán dos: una encabezada por el presidente de la Junta departamental y secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Lucio González. La otra, por el concejal Marcelo Cerdera. No obstante, las fuentes explicaron que hay negociaciones para alcanzar una lista de consenso.



Las conversaciones se encuentran al rojo vivo para llegar con los nombres definidos al cierre de presentación de candidatos, que será el 30 de este mes.



Otro departamento en el que ya hay dos precandidatos firmes y un tercero que quiere jugar en el marco del frente oficialista es Rawson. Se trata de una puja entre el uñaquismo y el giojismo, en la que se metió el ibarrista Carlos Munisaga, aliado en la coalición que conduce el titular del justicialismo (Ver recuadro).

La puja en Rawson



Luego de dos mandatos, el intendente Juan Carlos Gioja no puede repetir en Rawson, lo que abrió la puja por su sucesor. Se trata del bastión del giojismo y la estructura del jefe comunal postula a Rubén García, el actual secretario de Obras. El precandidato del uñaquismo es Pablo García Nieto, jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados. Si bien este no se ha lanzado oficialmente, ya está trabajando para llegar al sillón municipal. De acuerdo a fuentes calificadas, está definido que habrá competencia entre ambos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. ¿El futuro del intendente? La diputación departamental. Al ser consultado sobre el escenario rawsino, el menor de los Gioja indicó que "lo menos complicado y desgastante para uno y otro lado son las primarias. Así que iremos a internas". Además, confirmó que será el candidato a legislador por el departamento de la lista que encabezará Uñac.



El que también se largó en la carrera es el diputado Carlos Munisaga, presidente del partido Confe, que fundó el exintendente rawsino Mauricio Ibarra. Ambos firmaron ayer su participación en el frente Todos que conduce Sergio Uñac. El presidente del PJ le había dicho a este medio que quería a ambos dentro del espacio, cosa que finalmente sucedió. Munisaga insiste en ser parte de la contienda, pero tal escenario está bajo estudio en el oficialismo. Rawson es clave, ya que es el distrito que más habitantes tiene.

Por el PJ en Rivadavia

Marcelo Delgado

Fue interventor de la Obra Social Provincia y en 2015 fue candidato a diputado departamental por Rivadavia.



En la gestión uñaquista fue gerente de Préstamos de la Caja de Acción Social hasta que decidió alejarse en abril de 2017.

Raúl Alonso

Fue uno de los primeros en dar a conocer sus aspiraciones de pelear por la Intendencia. Se desempeñó como concejal en el período 2011 - 2015, durante la gestión del jefe comunal Elías Álvarez. Es integrante de la Junta Departamental de Rivadavia.

Luis Salcedo Garay

Actualmente ocupa el cargo de procurador penitenciario. Está ligado al sector kirchnerista. Integra la comisión directiva del club Del Bono, en el que se realizaron actos con la presencia de figuras ligadas a la gestión del gobierno nacional anterior.