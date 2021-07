Entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, la provincia recuperará los 18 millones de euros (2.142 millones de pesos a la cotización actual) que depositó para comprar un millón de vacunas Sputnik V del primer y segundo componente y que nunca recibió por incumplimiento del proveedor, según señalaron funcionarios locales. En la fallida transacción, la gestión uñaquista puso el dinero en un fondo de garantía, el cual decidió hacer la devolución al "destino de origen", de acuerdo a la comunicación que recibieron en Casa de Gobierno. Tal definición se recibió el 22 de julio, por lo que, a partir de esa fecha, comienza a correr un plazo de 30 días corridos, al que se le debe sumar el tiempo de la transferencia internacional.

Luego de que una nota del Diario Perfil revelara ayer la trunca operatoria, en el Gobierno salieron a dar explicaciones a través del asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Salud Pública, Guillermo Benelvaz. De hecho, este medio había señalado tiempo atrás que se había caído la negociación.

La provincia había firmado un contrato con la empresa alemana Rul AG, que tiene el OK para la venta de la vacuna rusa Sputnik V. Así se llegó a un acuerdo de 18 euros por dosis, por lo que el total arrojó 18 millones de euros por el millón de vacunas, repartidas en partes iguales entre el componente uno y el dos.

De acuerdo a la información del Gobierno, el contrato establecía la entrega para el 21 de mayo, pero la compañía alemana no cumplió, por lo que, legalmente, el plazo se estiró al 26 de ese mes. Sin embargo, tampoco se concretó el envío. Lorenzo explicó que el Ejecutivo le concedió dos prórrogas a Rul AG en junio, pero, ante el incumplimiento, se le dio de baja al contrato el 26 de ese mes.

A todo eso, la provincia había depositado los 18 millones de euros en el fondo Escrow de Londres denominado The Law Debenture Corporation. Este tipo de figura consiste en una garantía, en el que el dinero queda en un fideicomiso que administra un tercero, con experiencia y reputación en ese tipo de operaciones, que le libera al vendedor los recursos una vez que el comprador confirme que llegó el producto que se había pactado, el que, en este caso, era el lote de vacunas. Benelvaz explicó que había una serie de situaciones establecidas por contrato para que se liberara el dinero del agente de custodia Escrow, como que ambas partes prestaran el acuerdo. Pero, como eso no sucedió, se produjo otro mecanismo que estaba contemplado: el administrador del fideicomiso decidió retirarse como garante y definió que los recursos volvieran a su origen, es decir, a San Juan, en un procedimiento en el que no es necesario que dé motivos. La comunicación de esa novedad la hizo a la provincia el 22 de julio, por lo que, por el contrato, liberará el dinero en 30 días corridos. El plazo se va al 22 de agosto, a lo que hay que sumarle la transferencia desde Londres, sede del Escrow, hacia la sucursal Madrid, España, del Banco Nación, al Banco Central de Argentina y al Banco San Juan, por lo que calculan que los fondos estarán entre fines de agosto y principios de septiembre.

Otra postura

Trascendió que la empresa alemana Rul AG asegura que no incumplió el contrato. Por eso, no firmó que el dinero regresara a San Juan. No obstante, el agente de custodia decidió que los 18 millones de euros volvieran al destino de origen, en el marco de las funciones del contrato.

CLAVES

El gobernador Sergio Uñac le dijo en enero de este año a DIARIO DE CUYO que iba a hacer gestiones para la compra de vacunas, siempre y cuando tuviera el aval de la administración del presidente Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijo en abril que las provincias y los privados están habilitados para la compra de vacunas y que no había impedimentos por parte de Nación, dado que así lo establecía la ley de vacunas.

Este medio había revelado que el Gobierno sanjuanino estaba negociando la compra de lotes de vacunas. Inclusive, había dado a conocer que las tratativas en el acuerdo más avanzado finalmente no habían llegado a buen puerto.

San Juan rescindió el contrato con la empresa alemana Rul AG por un millón de vacunas Sputnik V del primer y segundo componente. ¿El motivo? Incumplimiento en la entrega. Puso la plata en un fondo de garantía que hará la devolución.