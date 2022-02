El caso estalló ayer y provocó revuelo en Iglesia, dado que una exempleada del municipio había denunciado que el intendente Jorge Espejo la había abusado sexualmente. Por la gravedad del hecho, la causa pasó rápidamente de la Seccional policial al Juzgado de Jáchal, en donde ayer se le tomó declaración a la mujer para que brindara todos los datos que deseara. El jefe comunal habló con este medio y dijo que está tranquilo, al punto de asegurar sobre la acusación que "estoy convencido que es tan falsa que no da para ponerse nervioso". Inclusive, explicó que el trasfondo de la denuncia es una mezcla del despido de la mujer con el supuesto vínculo con un sector político independiente que lo viene "difamando" en redes sociales. En el mundillo político del departamento venía sonando que el concejal opositor José Luis Ponce le pediría a Espejo que se tome unos días de licencia hasta que se aclare la situación en la Justicia, pero el edil no contestó ni los llamados ni mensajes de este medio. El intendente manifestó que no se va a tomar licencia debido a que "todo es un invento".

La acusación es grave, dado que la mujer de 41 años expuso que el jefe comunal la habría manoseado. Fuentes ligadas al caso indicaron que la denunciante contó que el hecho se habría producido en la primera quincena de octubre del año pasado, durante una reunión en la casa de Espejo en la que había otras tres damas, las que luego se retiraron. La mujer se quedó porque dijo que el intendente se ofreció llevarla a su casa y que, después de unos tragos, se habría desvanecido y apareció en una cama en la que fue víctima de los presuntos ultrajes. Según trascendió, no dio los nombres de las tres personas que habían estado previamente para no "comprometerlas". Sí contó que el intendente la llevó a su hogar y que después fue a buscarlo a su casa por el tema de unos expedientes, pero que no lo encontró.

"Es un invento total", remarcó el intendente, quien agregó que "en mi casa no recibo a nadie. En el departamento todos saben que atiendo al público en la mañana y en la tarde en la municipalidad". Además, destacó que, "si es la persona que creo, no tengo ningún trato", por lo que "no hubo ninguna conducta ni insinuación. Eso es lo que me da tranquilidad".

Por otro lado, Espejo vinculó la denuncia con dos hechos. Primero, indicó que a la mujer no se le renovó el contrato laboral en el municipio porque no iba a trabajar, por lo que se quedó sin empleo el 1 de este mes. Segundo, señaló que "vengo siendo atacado con barbaridades en redes sociales por perfiles anónimos. Estimo que viene de ese grupo, que quiere dañarme, desgastarme. Por ahí mismo sale la noticia. Son los que sabían antes que nadie. Por sus publicaciones, entiendo que van a formar un partido político". Así, el jefe comunal aclaró que ese sector "no es justicialismo ni bloquismo, es un grupo suelto, independiente".

La denuncia se presentó en la Seccional de Iglesia, departamento que integra con Jáchal la Segunda Circunscripción Judicial, la que tiene sede en este último distrito. La causa cayó en manos del juez de Paz de Jáchal, Martín Peñafort, quien está subrogando a Eduardo Vega en el Juzgado Letrado de ese departamento, que es el tribunal que tiene el fuero penal. De acuerdo a lo que trascendió, Peñafort y el fiscal Gastón Salvio le tomaron ayer declaración a la denunciante para que brinde todos los datos que quisiera aportar y tendrán que ir viendo las medidas que tomarán. Es decir, si hay prueba suficiente para indagar al intendente o, por el contrario, archivar la causa.

PASOS

Denuncia

La mujer realizó la denuncia en la Seccional policial de Iglesia, la que remitió la causa al Juzgado Letrado de Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción Judicial, la cual quedó en manos del juez subrogante Martín Peñafort y el fiscal Gastón Salvio.

Acusación

La denunciante expuso que fue víctima de un abuso sexual por parte del intendente Jorge Espejo. Dijo que tomó una bebida, que se desvaneció y se dio cuenta que estaba en una cama, en la que sufrió los presuntos ultrajes, según figura en la causa.

Descargo

Espejo dijo que todo "es un invento", que no recibe a nadie en su casa, que la atención al público la hace en el municipio. Dijo que a la denunciante no se le renovó el contrato porque no iba a trabajar. Además, señaló que la usó un grupo que lo viene atacando.

Investigación

En la Justicia ya le tomaron la declaración a la denunciante. Ahora, deben definir qué pruebas recolectan y si deciden indagar al intendente si consideran que es sospechoso del delito de abuso sexual. Por el contrario, pueden definir el archivo de la causa.