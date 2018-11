El intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, manifestó sus diferencias con el desdoblamiento de elecciones aunque adelantó que propondrá a los concejales que adhieran al decreto provincial que fija como fecha para las PASO el 31 de marzo y el 2 de junio las Generales.

"No le veo mucho sentido a desdoblarlas elecciones, pero no nos vamos a poner en contra. No se entiende el sentido, pero bueno", dijo en diálogo con DIARIO DE CUYO.