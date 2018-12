Acuerdo. Dante Mauro Figueroa había fundado el partido municipal Modad y logró cerrar un acuerdo con Marcelo Orrego. El jachallero será precandidato a intendente.

La oposición en Jáchal está moviendo sus piezas en el tablero electoral y ya hay dos espacios que competirán contra el intendente justicialista Miguel Vega, que es casi un hecho que irá por la reelección. Por un lado, Dante Mauro Figueroa, líder del partido municipal Modad, acordó con Marcelo Orrego y será precandidato en el departamento. Por el otro, el bloquismo y la fuerza política jachallera Forja vienen dialogando para ir juntos, en donde está la idea de jugar con boleta corta, es decir, para los cargos de jefe comunal y concejales. Si bien tiene que darse la definición, hay varios que miran con buenos ojos hacer campaña por Sergio Uñac. Actores de ambos sectores vienen tentando a peronistas que se encuentran distanciados de la gestión de Vega.



El actual intendente llegó al sillón municipal en 2015, luego de ganarle en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Héctor Leiría, pollo del entonces jefe comunal, Jorge Barifusa, quien hoy es diputado. Entre ambos espacios justicialistas la relación no es buena y todo se originó porque el sector que perdió en la interna no acompañó a Vega en la general, quien le ganó ajustadamente al que era el líder de Forja, Franklin Sánchez, quien jugó para el basualdismo y hoy es funcionario judicial.



El jefe comunal tiene el respaldo del gobernador Uñac y cuenta con estructura para ir por otro mandato. En la vereda de enfrente está Figueroa, quien confirmó ayer que habló con Orrego, candidato del principal frente opositor, y que decidió que irán en el mismo espacio. El dirigente fundó el partido Modad y explicó que el objetivo es buscar una lista de unidad con todos los que se sumen a la sociedad, pero que si no se logra el consenso, se presentará como precandidato a intendente, tal cual lo viene anunciando. Figueroa resaltó que se sumó porque la alianza que encabeza el santaluceño se centrará en lo provincial y en cada una de las realidades departamentales. De esa manera, se aleja toda vinculación al macrismo.



Si bien Forja perdió a su fundador, conserva su cuota de fuerza, al punto de que los sectores opositores vienen dialogando con sus dirigentes. Alejandro Muñoz, el vice del partido municipal a cargo de la presidencia, manifestó que puede darse la sociedad con el bloquismo departamental, que postula a José Codorniú para la Intendencia. No obstante, Muñoz no le cerró la puerta armar un frente mucho más grande que incluya, por ejemplo, al sector de Figueroa. Por el lado del partido de la estrella en Jáchal, el titular del Comité, Carlos Vergara, se mostró más optimista al señalar que están avanzadas las negociaciones con Forja. Además, remarcó que la movida implicaría jugar con esa fuerza municipal y utilizar la boleta corta para competir por los puestos de jefe comunal y de concejales. La iniciativa inclusive cuenta con el aval del bloquismo provincial, revelaron fuentes partidarias. Así, no pegarán el voto con ningún candidato a gobernador, pero pueden hacer campaña por uno en particular y repartir las boletas junto a las suyas. El bloquismo jachallero ha venido discutiendo la alianza con el justicialismo, pero ahora hay muchos que se muestran a favor de respaldar a Uñac, quien cuenta con el poder de arrastre de su gestión.



Así, el sello del Gobernador estará estampado al del voto del intendente Vega, aunque hay justicialistas, ligados a la anterior administración, que quisieran ir a una interna. Pero Uñac cerró tal posibilidad en los casos de los jefes comunales que pueden repetir mandato, por lo que se verá cómo juegan esos peronistas díscolos: si se integran al proyecto de Vega o respaldan a otras fuerzas.





Diputado



El diputado del departamento es el exintendente Jorge Barifusa, quien no tuvo las mejores migas con el actual jefe comunal Miguel Vega. El puesto del legislador lo elegirá el gobernador Sergio Uñac y Barifusa había manifestado que le gustaría seguir en la banca que hoy tiene en la Cámara de Diputados.