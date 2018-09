Los principales referentes políticos de la oposición se manifestaron en contra de modificar una norma clave necesaria para sacar del Código Electoral las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo menos para las próximas elecciones. ¿El motivo? En general, sería como cambiar las reglas de juego en medio del camino. Este diario había dado a conocer que en el oficialismo consideraban que para eliminar las internas es necesario un gran acuerdo político y el gobernador Sergio Uñac manifestó ayer que va a impulsar un diálogo con las distintas fuerzas, con el objetivo de determinar entre todos si es conveniente para el electorado.



Para el mandatario provincial, las PASO ya han cumplido un etapa y no contar con ellas significaría simplificarle el panorama electoral a los sanjuaninos. Incluso vertió esa opinión en una entrevista en Radio Sarmiento. La postura del Gobernador se debe a que la mayoría de las fuerzas políticas locales terminan definiendo a sus candidatos para las elecciones generales a través del consenso y no por la puja de precandidatos en las primarias. Por otro lado, la realización de dichos comicios significa un costo elevado para la administración de turno y también para cada uno de los partidos políticos.



La necesidad de un gran acuerdo político para eliminar las elecciones primarias en San Juan se debe a que hay una ley, la 613 N de 1999, que prohíbe "modificar el sistema electoral vigente, dentro del plazo de dieciocho (18) meses previos al acto del comicio que deba regir". Ese plazo venció en abril pasado, cuando el oficialismo dejó la puerta abierta para adelantar las elecciones generales locales para el primer semestre de 2019. Para eliminar las PASO es necesario derogar o modificar la normativa en cuestión y para eso, el oficialismo necesita una mayoría especial dentro de la Cámara de Diputados: las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. Según la composición actual, el PJ, con sus aliados, cuenta con el número necesario para imponerse y modificar la norma, ya que en total cuenta con 26 de los 36 votos. Pero el propio Gobernador dejó en claro que no busca una imposición, al punto que señaló: "Si no estamos todos de acuerdo, estoy seguro que no se podría avanzar".



Los que indicaron que no es momento de aplicar cambios en las leyes para eliminar las PASO y que es más factible para los comicios que llegarán después de 2019 fueron el presidente de Producción y Trabajo, Roberto Basualdo; Eduardo Castro de la Unión Cívica Radical; el legislador Fernando Moya de Dignidad Ciudadana; el titular de Actuar, Rodolfo Colombo, y Eduardo Cáceres del PRO y referente local del macrismo (ver Protagonistas). El diputado César Aguilar del bloque San Juan Federal no atendió los llamados de este medio. Todos integran en San Juan el frente Cambiemos, el mismo que a nivel nacional está promoviendo una eliminación de las elecciones primarias. En líneas generales, los protagonistas locales señalaron que las primarias son una buena herramienta y que su eliminación debería darse después de 2019.



Por su parte, Uñac sostuvo que "vamos a conversar" el tema "con las distintas fuerzas, sin que esto sea una imposición de mi parte. Estoy abierto a que lo podamos hacer si es una solución". Además, lanzó un dardo al recordar que hace un tiempo, cuando circuló una posible eliminación de las PASO locales, "la gente del PRO en San Juan dijo que no. Ahora vemos que desde Nación dicen que las van a eliminar y lo están impulsando. Habrá que ver cuál es la posición que van a tomar ellos", indicó.

Protagonistas

ROBERTO BASUALDO - Presidente Producción y Trabajo

"Hoy no soy partidario de eliminar las PASO. Son convenientes y además las leyes están para cumplirse. Si no fuese por las primarias, mucha gente no llegaría a ser candidata. Habría que discutirlo después de 2019".

EDUARDO CASTRO - Presidente UCR

"Las PASO son una herramienta importante que tienen que ver con la democratización de la política y la participación de los ciudadanos. No es momento de hacer modificaciones para el próximo año".

RODOLFO COLOMBO - Líder de Actuar

"Las primarias se instrumentaron para que el ciudadano común pueda elegir sus candidatos, por eso estoy de acuerdo con que sigan. Si los cambios se producen ahora parecería que se trata de dar beneficios personales".

FERNADO MOYA - Diputado Dignidad Ciudadana

"Las PASO no han dado el resultado que se esperaba. Como están, no nos parecen buenas. Pero eso no quiere decir que tengamos que eliminarlas, sino que hay que modificarlas. Ese es el debate que hay que dar".

EDUARDO CÁCERES - Presidente del PRO

"En nuestra provincia se ha vencido el plazo legal para reformarlas y a las apuradas nunca las cosas salen bien. Veo más probable que se eliminen para las elecciones futuras, luego de 2019, para 2023".



Código Electoral



El oficialismo cambió el plazo máximo de realización de las elecciones generales, de 120 a 200 días antes de la finalización de los mandatos de las autoridades. Con esa modificación, los comicios generales podrían ser en mayo y las PASO, en marzo.



Comicios nacionales



Según la normativa nacional, las elecciones generales en 2019 se llevarán adelante en octubre, mientras que las PASO serán en agosto. Si San Juan se despega y hay primarias, habrá que ir hasta cinco veces a las urnas, si es que hay balotaje.