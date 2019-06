Viejos tiempos. Mónica Coca y Oscar Nasisi festejaron el triunfo de las elecciones de 2016, ya que por primera vez una fórmula obtenía la victoria sin ir al balotaje. Ambos ahora están fuertemente distanciados.



Conformaron la dupla que ganó en dos elecciones seguidas la conducción de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la última de ellas, por primera vez sin necesidad de ir a un balotaje. Sin embargo, en el último tramo del mandato, el vínculo se rompió drásticamente hace algo de un año entre el rector Oscar Nasisi y la vice Mónica Coca, al punto que ya ni se hablan y la pelea quedó más al descubierto por el desplazamiento de dos funcionarios que se dieron esta semana. Según confirmaron fuentes universitarias, el titular de la institución dejó fuera de su equipo a la secretaria de Comunicación y a la de Posgrado, figuras ligadas a la número dos de la casa de altos estudios. En la práctica se trata de un recorte de poder para Coca y un aislamiento de cara a los comicios del año que viene, en los que la mujer tiene aspiraciones de competir para llegar al máximo cargo. Ninguno de los dos contestó los llamados de este medio.

La movida alimenta aún más el tenso y convulsionado clima que se vive en la universidad. Es que esta semana también trascendió que la Cámara de Casación Penal, el máximo órgano penal del país, confirmó otro procesamiento contra Nasisi por la retención indebida de bienes de los ingenieros Carlos Rudolph y José Mattar (ver Nuevo revés...). Además, había generado polémica la posibilidad de una prórroga de los mandatos de todas las autoridades y la versión sobre la instalación de una chance para la rereelección del rector en el marco de la reforma del estatuto para darle participación electoral a la Escuela de Ciencias de la Salud. Ante ambos temas, el mandamás dio una conferencia de prensa en la que negó ambos escenarios.

Nasisi cumplirá su segundo mandato en junio del año que viene y no puede repetir. Por su parte, la vicerrectora no ha ocultado sus pretensiones de calzarse el traje de candidata para liderar el rectorado. Y si bien Coca ha venido respaldando en la gestión al titular de la casa de estudios, nunca tuvo un gesto por parte de él para ser su sucesora. De hecho, la relación se rompió y ahora no se hablan, se evitan y pocas veces la vice es convocada a actos oficiales, explicaron las fuentes. En los que están juntos, la convivencia es meramente protocolar.

El recorte de poder a la vice se venía dando hace un tiempo en la Secretaría de Comunicación, en la que aún está Mariela Miranda, cercana a Coca. ¿De qué manera? La información a los medios de comunicación hoy es manejada por una especie de área externa. Según las fuentes, ya hubo un pedido a Miranda para que presente la renuncia y deje el cargo, por lo que tiene los días contados.

La otra alfil de la actual número dos en el rectorado es Adela Cattapán, secretaria de Posgrado. Si bien es cierto que le salió el beneficio de la jubilación, el acuerdo era que continuara hasta el final de mandato, resaltaron las fuentes. Por eso, la decisión de que no siga (y que se respete a rajatabla su retiro) está ligada a la interna y al vacío hacia Coca, señalaron.

En realidad, desde hace tiempo se viene hablando que Nasisi tiene un acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, para que este sea el candidato para la sucesión. Ambos se enfrentaron en 2012 en una dura campaña (con golpes bajos incluidos en redes sociales), pero luego sellaron la paz. Otro que suena es el titular de Arquitectura, Roberto "Duro" Gómez, quien también tiene buenas migas con el actual rector. En la lista de candidateables aparece la decana de Filosofía, Rosa Garbarino, y el secretario de Obras, Jorge Cocinero.

¿Prórroga?

En la UNSJ se analizó la prórroga de los mandatos de todas las autoridades debido a que no se llegaría a incorporar a la Escuela de Ciencias de la Salud al proceso electoral en la reforma del estatuto. Nasisi negó tal alternativa. Sin embargo, el Consejo Superior está inmerso en un debate sobre los cambios al estatuto.

Últimos cambios

Nasisi introdujo modificaciones a su equipo luego de conseguir la reelección en 2016. En ese entonces, en la Secretaría de Extensión puso a Eliana Perniche, en la Académica a Jorge Pickenhayn, en la Administrativa Financiera a Pablo Padín y en Posgrado y Relaciones Internacionales a Adela Cattapán.

Nuevo revés judicial

El miércoles salió a la luz la resolución de la Cámara de Casación Penal que confirmó el procesamiento de primera instancia contra Oscar Nasisi por la retención indebida de bienes a los ingenieros Rudolph y Mattar (fallecido). El caso data de hace casi tres décadas y los magistrados entendieron que las pertenencias "continúan dentro del ámbito de custodia de la Universidad", por lo que la responsabilidad recae sobre las autoridades actuales. Además, sostuvieron que quedó demostrado que Nasisi, con su accionar, obstaculizó el proceso de devolución de los objetos reclamados. El fallo resultó un duro revés, ya que la Cámara de Apelaciones de Mendoza le había dictado la falta de mérito. El rector además carga con otro procesamiento como presunto responsable del delito de homicidio culposo por la muerte del alumno Fernando Reinoso, quien falleció por una descarga eléctrica en un aula de Ingeniería cuando Nasisi era decano.