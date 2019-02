La disputa en la conducción del Foro de Abogados llegó a niveles insólitos. El vicepresidente Sergio Saffe Peña encabezó ayer un encuentro con la Corte de Justicia como representante de la institución, en el que el presidente, Marcelo Arancibia, no fue parte de la comitiva. El número dos acusó públicamente al titular de la entidad de no asistir a las reuniones de Directorio desde fines del año pasado. Desde la vereda de enfrente, Arancibia indicó que Saffe Peña convoca a las reuniones los miércoles, en un horario en el que no puede asistir, mientras que él, como máxima autoridad, las cita para los jueves, pero como no tiene la mayoría dentro del cuerpo, no las puede llevar adelante. Según el vice, por las reiteradas inasistencias que le achaca al presidente, desde su sector han evaluado apartarlo, pero que buscarán el diálogo para solucionar el conflicto, cosa que Arancibia se mostró abierto para solucionar lo que definió como una "crisis institucional que atraviesa la entidad".



Ambos reconocieron que los lazos se terminaron de romper a fines del año pasado, luego de las elecciones en las que los abogados eligieron a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, órgano que conforma las ternas para la elección de jueces, fiscales y defensores en la provincia. Arancibia, apoyado por profesionales ligados a Cambiemos, ha venido cuestionando el funcionamiento de ese cuerpo, sobre todo luego de la definición que terminó con el nombramiento de la cortista Adriana García Nieto, porque entiende que la magistrada representa los intereses del Ejecutivo. Luego de dos comicios, el sector que respalda a Arancibia recibió sendas derrotas por parte del espacio vinculado al peronismo que ha apuntalado a Saffe Peña.



Fuera de que las partes manifiestan públicamente que están abiertas al diálogo, la realidad indica que la reunión de ayer con la Corte fue la gota que rebalsó el vaso, ya que Saffe Peña manifestó que a Arancibia "le falta compromiso con la institución". A su vez, el presidente indicó que el vice "se está tomando atribuciones que no le corresponden, porque las reuniones de Directorio y el vínculo con otras instituciones las encabeza la máxima autoridad de la entidad".



La relación conflictiva comenzó tras la asunción de Saffe Peña, luego de que ganara la vicepresidencia gracias al apoyo clave de la agrupación de abogados justicialistas. Con la victoria, se hizo de tres de los cinco miembros del Directorio, lo que le permitió tener la mayoría para tomar decisiones sin el aval del presidente.

Cruces en el Foro

MARCELO ARANCIBIA - Presidente

"No me invitaron a la reunión, lo cual es grave porque quien representa al Foro institucionalmente es el presidente. Ellos (por Saffe Peña y los vocales) son parte del Gobierno. El problema es que el Ejecutivo se metió en la entidad y han ido a rendirle pleitesía a los miembros de la Corte, a quienes nosotros consideramos que también son parte del Gobierno".

"Han intentado voltearme y se vienen juntado entre gallos y medianoche. Lo que quieren es echarme. Todos mis planteos para las reuniones de Directorio los he presentado por escrito, pero sin respuesta. Me desconocen como presidente y están desobedeciendo mis convocatorias. Hacen un mal uso de una interpretación autoritaria de la mayoría".

SERGIO SAFFE PEÑA - Vicepresidente

"El Presidente hace tres meses que no asiste a las reuniones de Directorio, por lo que tenemos un presidente ausente. Nosotros lo tuvimos que intimar por carta notarial a que se presente a trabajar. En el Foro estamos haciendo cosas con o sin la Presidencia, porque la suerte del Foro no puede depender de una sola persona, del tiempo y las ganas que tenga".

"Arancibia dice que no va por complicaciones laborales. Todos tenemos nuestros compromisos laborales y familiares, pero cuando uno está al frente de una institución, esa representación demanda un sacrificio. Nosotros, los directores, queremos y pretendemos que Arancibia trabaje por la institución, que es lo que necesitamos".