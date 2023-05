"San Juan es una provincia que ha quedado detenida en el tiempo. Hace años que no aparecen proyectos nuevos que generen trabajo", disparó el precandidato a presidente del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, en su conferencia de prensa, en un claro tono electoral, en respaldo a la postulación para la Gobernación de Marcelo Orrego, de Unidos por San Juan (UxSJ). No fue lo único, ya que, entre otros puntos, habló de "un turismo muy bajo" y que el Gobierno "no se ocupa de la seguridad". En la gestión uñaquista no la dejaron pasar y el vicegobernador Roberto Gattoni destacó que "es hasta entendible" que el jefe de Gobierno porteño "desconozca la realidad de San Juan. Ahora, lo que es realmente incomprensible, preocupante y muy peligroso es que los que compiten por la Gobernación, Orrego y (Fabián) Martín, lo asesoren tan mal y no conozcan la situación donde viven".

En su contacto con los medios de comunicación, Rodríguez Larreta reiteró que San Juan "no tiene proyectos nuevos", por lo que Gattoni remarcó que la provincia "es la primera productora de energía fotovoltaica, la primera en exploración minera, la primera productora nacional de aceite de oliva y de tomate y es la segunda que ha avanzado en la producción de cannabis para uso medicinal e industrial, por mencionar algunos ejemplos".

El alcalde porteño, además, siguió el eje discursivo que ha planteado Orrego en la campaña, que es el cuestionamiento a la seguridad. "Los sanjuaninos tienen miedo de salir, de ir a tomar el colectivo, que si salgo con el auto te aviso antes por la entradera", lanzó. El secretario del área, Carlos Munisaga, remarcó que "San Juan ha invertido mucho en seguridad, tanto en personal, equipamiento y tecnología. Por eso tiene índices de inseguridad más bajos que Ciudad de Buenos Aires". A su vez, Gattoni indicó que es un problema nacional que afecta en mayor y menor medida en las provincias. "Las noticias que uno ve es la inseguridad en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Hay hechos de inseguridad, como los hay en todo el país, pero en mucho menor medida que en otras regiones".

El vicegobernador también habló del turismo, un punto que cuestionó Larreta. "Le podrían haber informado que hace una semana se inauguró un hotel cinco estrellas, que se está por estrenar otro en las termas de La Laja y se reinaugurará el de Pismanta. Además, un informe nacional ha indicado que, en los últimos siete años, San Juan ha pasado del puesto 19 al noveno en turismo".

El alcalde porteño fue la segunda visita de Juntos por el Cambio a nivel nacional para respaldar a la fórmula local, ya que el primero había sido el exsenador y actual auditor General de la Nación, el peronista Miguel Pichetto, y hoy será el turno de Patricia Bullrich, presidenta del Pro en uso de licencia. La exministra de Seguridad en el gobierno macrista y Rodríguez Larreta son los presidenciables de mayor peso en la principal alianza opositora.

Entre sus definiciones, Pichetto había equiparado los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro con el cuestionamiento a la nueva candidatura de Uñac por parte de UxSJ y había dicho que sería "incoherente" que se apartara de la jurisprudencia, lo que le valió críticas del oficialismo, que habló de "condicionar" al máximo tribunal, de "gravedad inusual" y "desesperación".

Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que, "respecto al fallo y los tiempos de la Corte, soy muy respetuoso de la división de poderes y nunca opino". No obstante, resaltó que "el cambio es imparable en San Juan. No quiere más el kirchnerismo en la provincia", en el que incluyó tanto a Uñac como a José Luis Gioja. Además, habló de impulsar el Túnel de Agua Negra y la minería.

"Apretar los dientes y salir con todo"

En el acto político en el búnker de UxSJ, Horacio Rodríguez Larreta arengó a los militantes: "Tenemos que apretar los dientes y salir con todo. Depende de ustedes. Falta una semana, tenemos que salir a buscar los votos para ganarles". Además, se mostró optimista al asegurar que "yo voy a ser presidente y, Marcelo, gobernador" porque "los sanjuaninos decidieron cambiar y dijeron basta".

No fue lo único, ya que criticó al frente oficialista local al resaltar que "se les acabó tras 20 años. Se pelean entre ellos, son parte del gobierno kirchnerista que nos llevó al fracaso. Que no traten de despegarse".

Al finalizar, manifestó que "me comprometo a venir a trabajar codo a codo para que San Juan sea una de las potencias que saque al país adelante".

TRAMO FINAL

Quedan ocho días para la elección y UxSJ recibió la visita de tres figuras nacionales: el peronista Miguel Pichetto y los referentes del Pro, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Estos dos últimos son los precandidatos presidenciales de mayor peso.

USO

Si bien desde UxSJ han criticado duramente el sistema de votación, el cual es igual a Lemas, para la categoría de gobernador abrieron cuatro líneas internas. Además, para los cargos de intendente, metieron en total 140 listas en los 19 departamentos.