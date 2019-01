Polémica. José Castro (a la izquierda) apuesta a ir como diputado mientras que su hermano Alejandro se lanzó para reemplazarlo en la Intendencia. La movida no cayó bien en el oficialismo provincial ni en el departamental.

Los cargos de intendente y diputado son los más importantes en los departamentos y los caciques territoriales apuntan a que el legislador sea de su confianza, aunque la elección de este último está en manos del candidato a Gobernador. Para estas elecciones, hay dos casos en los que la búsqueda de la afinidad es tal, que para los puestos de jefe comunal y de diputado figuran hermanos. Uno de ellos se da en Angaco, donde José Castro no puede repetir mandato como intendente y aspira a ir por una banca en la Legislatura mientras que su hermano Alejandro se lanzó para sucederlo. El otro escenario es conocido, ya que la dupla familiar se concretó en 2015 y ahora los protagonistas van camino a repetirlo. Se trata de Iglesia, en el que Marcelo Marinero (en el timón del municipio) y Mauro (actual legislador) se encuentran definiendo el lugar que ocupará cada uno, siempre dentro de ese esquema, revelaron fuentes calificadas.



Otra fórmula entre hermanos que viene sonando es la de los Orrego. Marcelo ya va como precandidato a Gobernador del frente Con Vos y para su reemplazo en Santa Lucía aparece Juan José. Una dupla más se da con los Gioja (Ver recuadro).



La dupla que no cae bien en Casa de Gobierno es la de Castro - Castro en Angaco. Las fuentes explicaron que el menor, Alejandro, no cuenta con trayectoria política y remarcan que fue impulsado por el jefe comunal, en desmedro de otros dirigentes con aspiraciones y que vienen trabajando en el departamento bajo el paraguas del proyecto uñaquista. De hecho, desde que viene sonando dicha postulación ha provocado malestar en el justicialismo y el bloquismo angaquero, incluso, hasta en miembros del equipo del intendente. El caso más resonante es el del concejal Mario Pacheco, otrora defensor de la gestión de Castro y que hoy está distanciado y tiene ganas de candidatearse para el sillón comunal. El otro que también se anota es el actual diputado departamental, el bloquista Carlos Maza Pezzé.



A todo eso, José Castro manifestó que no ve oposición a una eventual fórmula con su hermano. En primer lugar, explicó que su postulación como legislador surge de las palabras del gobernador Uñac, quien le indicó que "aquellos intendentes que no teníamos la posibilidad de repetir, íbamos a acompañar las listas como sus diputados". Frente a ese punto, resaltó que "cuando el presidente de un partido habla, es cuestión resuelta". Y sobre el lanzamiento de Alejandro destacó que "de no primar la posibilidad de cerrar un acuerdo, lo que les corresponde a los compañeros que quieren ser es someterse a las PASO". Es decir, la fórmula Castro - Castro puede darse de manera natural para el actual intendente. Frente a que exista el rechazo del oficialismo provincial a la dupla familiar, indicó que "lo tenemos que dialogar oportunamente".



Por el lado de Iglesia, Marcelo Marinero puede ser reelecto como jefe comunal, pero su hermano Mauro, que consiguió la banca en 2015 por el sistema proporcional, podría ir por la Intendencia. El objetivo es que la diputación departamental quede para alguno de ellos, en la negociación entre el bloquismo y Uñac. Es lo que terminarán de definir hasta el 30 de enero, cuando cierre el plazo de presentación de candidatos. La situación de los Marinero es distinta a la de los Castro, ya que los primeros son fuertes en el departamento cordillerano, al punto que se vienen sucediendo en el poder. El actual legislador es Jorge Espejo, quien ya aseguró que dará pelea por la Intendencia a través de un partido municipal.





Acuerdo. Mauro (a la izquierda) y Marcelo Marinero buscan llegar a un acuerdo para quedarse con el sillón municipal y la banca departamental en la Legislatura. Iglesia es el bastión bloquista, donde los hermanos tienen un fuerte peso.



Los otros familiares que jugarán



Hay otros dos departamentos en los que parientes buscan competir en estas elecciones, pero en distintos cargos. Uno es Rawson, donde fuentes del uñaquismo aseguraron que Juan Carlos Gioja, el actual jefe comunal, irá por la banca de diputado provincial, mientras que su hermano José Luis perfila para continuar en su cargo de legislador nacional. Fue el propio Uñac en una entrevista con este medio quien reconoció que le gustaría que este último siguiera en ese puesto. Otra dupla de hermanos que buscarán ser funcionarios son los Orrego. Marcelo peleará por la Gobernación de la mano de su frente "Con Vos", mientras que Juan José Orrego suena como candidato para ocupar el lugar que su hermano deja vacante, es decir, como intendente de Santa Lucía.