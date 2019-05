Primera reacción. Macri ante un grupo de voluntarios de Cambiemos ratificó el rumbo. En el Gobierno dicen que Cristina les hizo un "regalo" y apuestan más a la polarización.

Después de la salida de su horizonte inmediato de su principal rival en las elecciones 2019, el presidente Mauricio Macri mantuvo su discurso anti CFK y advirtió que "volver al pasado sería autodestruirnos en un acto en un club porteño".



El primer mandatario dejó en claro, además, que la Argentina va en el "rumbo correcto" y aseguró que la "oportunidad del cambio no la vamos a desaprovechar".



El jefe de Estado habló desde un escenario circular, rodeado por los voluntarios llamados "Defensores del cambio", en el Club 17 de Agosto, del barrio porteño de Villa Pueyrredón, junto al jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodriguez Larreta.



"El pasado solamente nos va a destruir. Volver al pasado sería autodestruirnos. El presente y futuro cambian todos los días", expresó Macri a los voluntarios, ante los cuales ratificó que "estamos en el rumbo correcto". Y, aseguró: "Con estas bases y este rumbo tenemos un gran futuro por delante".



En tanto, fuentes de la Casa de Gobierno consultadas por Télam señalaron que el anuncio de la expresidenta "no cambia demasiado el escenario" y lo consideraron como "una señal de debilidad más que de apertura" de parte del kirchnerismo. Algunos hasta se animaron al festejo ya que consideran que sólo Aníbal Fernández puede ser peor candidato que Alberto Fernández.



"No cambia demasiado. Es el mismo mensaje. Pero es una señal más de debilidad que de apertura", dijo a Télam un una fuente de la Casa Rosada.



En el Gobierno interpretan que el kirchnerismo buscó sacar a Cristina Fernández de la cabeza de la fórmula por la debilidad de la exmandataria luego de sus dos gestiones presidenciales pero que esa decisión se mantuvo cerrada dentro de su círculo cercano.



"Alberto (Fernández) no tiene un voto. No imagino a los gobernadores del PJ trabajando para que Alberto sea presidente", expresó otro funcionario del entorno presidencial.



La misma fuente dijo que era esperable en ese escenario "una PASO con (Daniel) Scioli".



En la Casa Rosada agregaron que siempre plantearon que Cristina Fernández "iba a jugar y lo hizo. Rara la jugada, pero siempre dijimos que ese espacio iba a estar representado".



El jefe de Gabinete, apenas supo del plan de Cristina bajó líneas a sus funcionarios vía Whatsapp. Marcos Peña escribió: "A nosotros no nos cambia cómo se organiza la oposición. Somos una fuerza coherente que representa el cambio, el futuro y la vocación de no volver atrás de la mayoría de los argentinos", fue el mensaje.



Macri, al hablar en el club de Villa Pueyrredón, explicó que en este escenario electoral "hay otras alternativas políticas con demasiada ganas de pelear, agredir y confrontar, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, con fortaleza, para decir nuestra verdad", y los arengó a "salir a las calles para decir sin miedo: es por acá".



Tras ratificar el rumbo de sus políticas, Macri aseveró que "hay muchos enemigos del cambio: matones, mafiosos, mentirosos, corruptos, perezosos, burócratas, que quieren conservar sus privilegios, agitar para que nada cambie y quieren oscuridad para esconderse".

Lo comparó con el cajón de Herminio

El expresidente Eduardo Duhalde calificó ayer como "un grave error" la decisión Cristina Fernández de Kirchner de postularse como candidata a la vicepresidencia acompañando a Alberto Fernández como postulante a la presidencia; opinó que esa fórmula "no puede ganar sin ninguna duda", y advirtió que el anuncio del binomio le recordaba "a la quema del cajón de Herminio" Iglesias, en la campaña electoral de 1983, cuando el dirigente sindical quemó un cajón radical de la UCR, antes de las elecciones, que fue determinante para la derrota de ese partido frente al radical Raúl Alfonsín.

"Hoy soy más candidato que ayer

"Tengo respeto por Alberto (Fernandez), la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino". Esa fue la primera reacción de Sergio Massa ante la sorpresiva noticia. Horas más tarde, reafirmó la apuesta por Alternativa Federal como "un instrumento imprescindible para la construcción del nuevo gobierno a partir de diciembre". "Soy más candidato a presidente que ayer, porque creo que la etapa que viene en la Argentina necesita de un liderazgo con capacidad de diálogo, con equipos de gestión, y una mirada amplia sobre los problemas de Argentina", sostuvo.

"Es otra trampa de Cristina"

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, consideró ayer que la nueva fórmula presidencial del kirchnerista con Alberto y Cristina como vice "es una nueva trampa de la expresidenta", que, dijo, "tiene los votos de un tercio de la población que la apoya pero sin posibilidad de crecer".



"Es una nueva trampa de Cristina. No quiere estar al frente pero sí en la boleta, para el tercio de la población que la apoya. Tiene los votos pero no tiene potencialidad de crecer", advirtió el gobernador durante la inauguración de una plazoleta.

El entorno de Lavagna se anima

En el círculo íntimo del exministro de Economía, Roberto Lavagna, quien construye "Consenso 19" para su candidatura presidencial, se analizó que la fórmula "afecta en principio a Macri y a su estrategia inicial, porque no puede competir contra un operador". Y, continuaron: "Eso nos pone en competencia a nosotros porque Alberto es un desconocido y también porque los que tomaban como opción a Cristina para sacar a Macri por el modelo económico se van a la tercera vía y sólo dejará al núcleo duro de Cristina; por lo que este nuevo escenario puede bajar la intención de votos".