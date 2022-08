Mensaje. Manes habló de ampliar la coalición para enfrentar los desafíos de Argentina, en base a un acuerdo programático y de ideas.

Se trata de la figura nueva de la Unión Cívica Radical (UCR), que el año pasado consiguió una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por Buenos Aires y está trabajando por una candidatura presidencial para 2023 dentro de Juntos por el Cambio (JxC). En ese marco, el neurocientífico Facundo Manes viene recorriendo provincias y ayer le tocó a San Juan. Al ser consultado sobre si su compañero de bancada, el santaluceño Marcelo Orrego, debe ser el candidato a Gobernador de la principal alianza opositora local, dijo que "hay muchos candidatos excelentes" y que "no voy a las provincias a hablar de políticas internas", dado que "las discusiones se darán más adelante". En cuanto al gobernador sanjuanino, destacó que "(Sergio) Uñac es un hombre muy importante para la Argentina que viene", aunque aclaró que "no soy quién para definir su rol en el futuro".

Manes tuvo un mano a mano con DIARIO DE CUYO antes del desarrollo de su agenda en la provincia, que incluyó un discurso abierto en la plaza España, una reunión con la cúpula de JxC y un acto partidario en San Martín. Además, el legislador tiene previsto hoy reunirse con sectores comerciales, productivos y empresariales (ver Discurso y...).

El neurocientífico habló de ampliar la coalición nacional, realizó una autocrítica de la gestión de Cambiemos y cuestionó la administración que lleva adelante el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa.

Manes dijo que "lo más importante es el contacto con la gente. El acuerdo con los dirigentes vendrá después".

Manes evitó meterse en la interna local de JxC y, cuando se le preguntó sobre Uñac, indicó, además, que es "un hombre con experiencia de gestión y con voluntad de una coalición amplia, no sé si esta, que encare los desafíos de la Argentina". La consulta obedeció a que el Gobernador había señalado que "los grandes cambios que el país necesita van a requerir muchos consensos. Hay que sumar todo lo que más se pueda. No digo en el mismo proyecto, pero, al que le toque gobernar (en 2023), va a tener que abrir mucho porque las medidas que hay que tomar son muy profundas".

El radical remarcó que "tenemos que hacer una gran coalición y, antes, discutir un acuerdo programático". Así, explicó que, "en 2015, se llegó al gobierno con una coalición que se armó para ganarle al kirchnerismo. Fue buena porque logró su finalidad porque, más allá del desastre del kirchnerismo en muchos aspectos, había que frenar 12 años de hegemonía, que no le hace bien a ningún país, con el riesgo de autocracia. En 2019, el Frente de Todos fue una alianza antimacrista. En ninguno de los dos casos, no hubo un acuerdo programático ni de país. Este año, tenemos que discutir un proyecto de país". Por eso, resaltó que "el Gobierno nacional fue un rejunte para ganar una elección, pero tienen ideas diferentes y eso impacta en la economía, en la gobernabilidad y en la calidad de vida de los argentinos".

De cara a lo que viene, manifestó que "el radicalismo tiene que ir con una candidatura propia para enfrentar al Pro en una interna. No creo en las listas cruzadas", por lo que dejó un mensaje interno: "El radical que quiere una lista cruzada no quiere un presidente radical porque quiere darle la estructura al Pro". Además, expresó que "no se puede ir con la misma coalición de 2019 porque se va a perder. Con Macri se perdió". En ese marco, destacó que el expresidente y la actual vice "no pueden convocar a una gran mayoría para los nuevos desafíos", es algo que "no pueden hacer los extremos". Sobre el Gobierno nacional, agregó que "veo una gran inestabilidad económica producto de una inestabilidad política y de falta de ideas. No veo un plan económico".

DECLARACIONES

"Hay muchos sectores de la sociedad que se vieron defraudados y decepcionados porque el Gobierno del Pro no pudo cumplir con sus premisas electorales, que fueron unir a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico y la pobreza cero. Y no vieron una autocrítica del Gobierno del Pro".

“Tengo la determinación de luchar por un espacio que compita en las presidenciales de 2023, con un radicalismo nuevo. Otra novedad de 2021 es que transformamos a la coalición opositora en una verdadera. El mismo Macri dijo que de 2015 a 2019 fue una coalición electoral, pero no de gobierno”.

“Hay que discutir una república nueva, moderna, integrada al mundo, con cohesión social, con racionalidad económica y exportando valor a todo lo que hacemos. La inflación y la presión cambiaria son síntomas de una economía estructural que falla debido a la falta de confianza y de políticas de Estado”.

> Discurso y reuniones

Facundo Manes tuvo su primera actividad ayer en la plaza España en la que brindó un discurso abierto. Luego, a eso de las 20, mantuvo una reunión en la sede de Producción y Trabajo con la mesa de Juntos por el Cambio. A las 21.30, encabezó un acto en San Martín, organizado por la dirigencia de la UCR local, en manos del presidente Horacio Tello, el convencional nacional Eduardo Castro y el referente departamental Raúl Estévez.

Hoy a las 9.30 estará al frente de un desayuno de trabajo con representantes de sectores empresariales, como la Cámara Minera, de Comercio Exterior, de la Construcción, la Mesa Vitivinícola y la Unión Industrial de San Juan, entre otros, según manifestó Castro. Luego, visitará la planta del Laboratorio Raffo, a la que fue invitado. Tras las actividades en suelo sanjuanino, viajará vía carretera a Mendoza, detalló el convencional nacional del radicalismo.